康定，位于四川省甘孜藏族自治州东部，三面高山环绕。因山里信号覆盖差、路途险阻，在大山中居住的农牧民想联系保险公司上门承保十分困难。近日，太平财产保险有限公司（以下简称太平财险）加大在康定地区政策性农业保险有效落地，让“三区三州”的农户们也吃上“定心丸”。

养殖业和畜牧业是康定的支柱产业，据悉，太平财险依托科技赋能，将E农保移动承保系统、电子芯片耳标佩戴和后台大数据综合管理有效结合，为康定市育肥猪、能繁母猪及耗牛提供风险保障约700万元，为养殖户未来实现养殖溯源和数据化管理提供了接口和平台。此外，基于康定拥有丰富的林业资源，太平财险在康定落地林木保险惠农政策，为康定总计605万亩国有林和集体林提供了风险保障34.78亿元，对于降低政府救灾投入和林业生产经营风险、保护森林资源和促进林农增收致富具有重要意义。

花椒作为康定特色优势产业，近年来逐渐成为当地农村经济新的增长点和助农增收、脱贫攻坚的突破口，2021年12月，太平财险在康定市落地首单政策性花椒保险，为150亩花椒地提供风险保障30万元。在康定支公司负责人洛绒等人的努力下，太平财险一系列政策性农险为康定巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供了有力金融支持。如今，他们已经将保障送到康定的17个乡镇334个村。

太平财险相关负责人介绍，数据显示，2021年，太平财险加大农险等重点领域服务乡村振兴力度，以更大力度谱写服务乡村振兴新篇章。不断扩大农险经营资质机构，目前共有26家分公司具备农险经营资质，累计为31.4万个农户提供风险保障122.1亿元。太平财险的保障之花，不仅在康定大地上盛开，也同步开到了山东的海洋牧场建设服务事业上；开到了广东岭南的水果特色农业上；开到了云南的鲜花交易价格市场上；开到了安徽的全面推进乡村振兴品牌工程上。

“太平财险致力于通过发挥政策性农业保险功能，落实乡村振兴战略的重要举措，提高农业抵御自然灾害风险能力的重要保障，成为促进农业增效、农民增收的重要抓手。 ”该负责人说。

(责编：李源、曹淼)