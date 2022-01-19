江西鄱阳湖国际重要湿地。受访者供图

人民网北京1月19日电 （记者余璐）1月19日，在第26个世界湿地日中国主场宣传活动上发布的《中国国际重要湿地生态状况白皮书》显示，截至目前，我国国际重要湿地生态状况总体保持稳定，总体水质呈向好趋势，生物多样性丰富度进一步提高，分布有湿地植物2258种，湿地鸟类260种。

黑龙江扎龙国际重要湿地。受访者供图

国家林业和草原局相关负责人表示，我国现有国际重要湿地64处，其中内地63处、香港1处。《中国国际重要湿地生态状况白皮书》汇总了63处内地国际重要湿地2020年生态状况的监测和评估结果。结果显示，63处国际重要湿地分布在23个省区市，其中内陆湿地类型48处，近海与海岸湿地类型15处。63处国际重要湿地面积372.75万公顷，同口径相比2019年有所增长。湿地总体水质进一步改善，53处获取地表水水质数据的湿地中，Ⅱ类水比重最大，占30.19%；7处获取海水水质数据的湿地中，一类3处，二类4处。同时，针对9处湿地自然补水不足等问题，采取了人工补水措施，其中内蒙古达赉湖湿地补水达18.39亿立方米，引水保证率提高到70%。

江西鄱阳湖国际重要湿地。受访者供图

黑龙江扎龙国际重要湿地。受访者供图

据了解，第26个世界湿地日中国主场宣传活动主题是“珍爱湿地 人与自然和谐共生”。活动现场发布了《中国国际重要湿地生态状况白皮书》，启动了《湿地公约》第十四届缔约方大会预热宣传及LOGO征集活动，青少年代表发出湿地保护倡议。

青海湖鸟岛国际重要湿地。受访者供图

江西鄱阳湖国际重要湿地。受访者供图

国际重要湿地是在生态学、植物学、动物学、湖沼学或水文学方面具有独特的国际意义的湿地。加入《湿地公约》30年来，我国将具有国际保护意义的湿地列入国际重要湿地名录，使得许多重要湿地得到抢救性保护，为全球湿地保护和合理利用事业作出了重要贡献。下一步，国家林草局将强化国际重要湿地监管，积极开展湿地生态修复，加强外来物种防控，提升湿地管理能力，逐步实现国际重要湿地的精准保护和管理。同时，进一步加大宣传力度，提高公众湿地保护意识，营造全社会珍爱湿地的良好氛围。

云南大山包国际重要湿地。受访者供图

《湿地公约》缔结于1971年，是全球第一个政府间多边环境公约，旨在通过构建国际重要湿地保护网络，推动各缔约方保护和合理利用湿地资源。中国自1992年加入公约以来，大力推进湿地保护修复，不断增强湿地功能，湿地生态状况持续改善，指定了64处国际重要湿地，建立了602处湿地自然保护区、1600余处湿地公园和为数众多的湿地保护小区，湿地保护率达52.65%。强化湿地保护法治化建设，颁布了《中华人民共和国湿地保护法》，28个省区市先后出台湿地保护法规，确立了湿地保护管理顶层设计的“四梁八柱”。同时，深化履约合作，深度参与公约事务和规则制定，广泛开展国际合作和交流，为全球生态治理贡献中国智慧和中国方案。

海南东寨港国际重要湿地。受访者供图

“2021年8月，第75届联合国大会第99次全体会议审议通过了‘将每年2月2日设立为世界湿地日’的决议，意味着湿地保护全球重要性的再次提升，对提高公众保护意识，充分发挥湿地功能和价值，推动全球可持续发展具有重要意义。” 国家林业和草原局相关负责人说。

(责编：张文婷、吕骞)