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落实落细稳就业举措 两部门：确保2022年脱贫人口就业规模高于3000万人

2022年01月19日15:22 | 来源：人民网
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人民网北京1月19日电 （记者李栋）近日，国家乡村振兴局和人力资源社会保障部召开全国脱贫人口稳岗就业工作视频会。会议指出，2022年，确保年度全国脱贫人口就业规模高于3000万人，力争比2021年有所增加。

农业农村部党组成员，国家乡村振兴局党组书记、局长刘焕鑫表示，2021年脱贫人口就业规模达到3145万人，比上年增加126万人，工资性收入显著提升，占比达到67.9%。2022年，要按照中央农村工作会议和中央一号文件有关安排部署，坚持稳字当头、稳中求进，确保年度全国脱贫人口就业规模高于3000万人。

中央农村工作会议指出，要巩固拓展好脱贫攻坚成果，加大对乡村振兴重点帮扶县倾斜支持力度，抓紧完善和落实监测帮扶机制，加强产业和就业帮扶，确保不发生规模性返贫。刘焕鑫表示，在深化省际间劳务协作方面，中西部省份要多措并举促进脱贫劳动力跨省务工规模稳中有升，东部省份要把跨省务工脱贫劳动力稳岗就业作为2022年东西部协作协议重要内容，落实好帮扶责任。

“我们要探索市县间劳务协作，促进脱贫劳动力省内县外务工规模稳中有增。”刘焕鑫表示，通过特色产业带动就业、开发乡村公益岗位扩大就业、助力帮扶车间发展吸纳就业、推广以工代赈方式拓展就业、支持自主创业灵活就业等方式，能够促进脱贫劳动力县内务工规模稳中有增。

在12月份召开的中央经济工作会议明确，抓好重点群体就业，落实落细稳就业举措。人力资源社会保障部党组成员、副部长俞家栋表示，就业是巩固脱贫攻坚成果的基本措施。要持续扩大就业容量，有效提升就业质量，把脱贫人口作为实施就业服务质量提升工程的重要方面，实施好乡村振兴重点地区技能提升工程，保障好脱贫人口合法劳动权益。

“健全重点人群摸底排查、统筹城乡就业帮扶、重点地区倾斜支持等长效工作机制，切实兜牢民生底线。”俞家栋表示，要通过压实工作责任，凝聚各方合力，改进工作作风，广泛宣传引导，履职尽责、担当作为，把脱贫人口稳岗就业各项任务落实落细落到位。

(责编：张文婷、吕骞)

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