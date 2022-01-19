原标题：【星辰大海】沧州：开启向海图强新篇章

打造全省沿海经济带龙头和改革开放高地

沧州：开启向海图强新篇章

去年，黄骅港货物吞吐量完成3.11亿吨，同比增长3.35％，超额完成年计划，创开港以来历史新高；集装箱吞吐量87.1万标箱，同比增长19.2％，完成年计划80万标箱的109.63％，打破了自2016年集装箱正式运营以来的历史纪录……新年伊始，一组组数字从冬日的渤海畔传递开来，奏响沧州市向海图强的动人序曲。

2021年，沧州市围绕构建“一港双城三带四区”发展格局，聚焦打造全省沿海经济带龙头和改革开放高地目标定位，对标国内外先进沿海地区，举全市之力加快渤海新区开发建设，推进港产城融合高质量发展，开启沧州市向海图强的新篇章。

日前，在黄骅港综合港区，汽笛长鸣，巨轮穿梭，门机高耸，一派繁忙景象，沿海经济高速发展的美丽画卷徐徐展开。

港口，是沿海经济发展的龙头。2021年，沧州市专门组建港口项目跑办专班，全力以赴抓港口，转型升级步伐加快。推进总投资超500亿元的22个码头和7条铁路专用线项目，其中通用、液化等5个码头正加快建设，液化管廊、危化集疏运智慧平台等22个重点港产互动基础配套项目全面启动；深化与天津港、上海港等港口战略合作，开通了上海港集装箱航线。目前，沧州黄骅港综合港区拥有外贸内支线和内贸航线24条，沿朔黄、太中银、邯黄三大铁路干线，建成和启动山西、石家庄、邢台等7个内陆港，腹地涵盖冀中南和鲁豫晋陕蒙等广大地区。

2021年9月份，在位于中国―中东欧（沧州）中小企业合作区的捷中鲨鱼（沧州）飞机制造有限公司，首架国产“鲨鱼”飞机正式下线。“它的下线，填补了沧州航空制造业的空白，可以使用普通95号汽油，油耗几乎等同于普通经济型轿车，不需要专用跑道，在简易机场、草地均可以起飞降落。”捷中鲨鱼（沧州）飞机制造有限公司总经理王金鑫说，项目之所以选择落户中国―中东欧（沧州）中小企业合作区，主要考虑到合作区内规划了通航产业园，未来将聚集起上下游的众多配套企业。“我们将加大新能源飞机技术研发力度，逐步推动大型宽体飞机维修、拆解、改装、喷漆等项目在沧州落地。”

全力以赴抓项目，临港产业扩量提质。2021年，沧州市深入贯彻省第十次党代会精神，按照市委、市政府打好招商引资、项目建设、投资见效“三大攻坚行动”部署，围绕构建“4+3+3”产业体系，聚焦延链补链建链强链，集中打好项目招商攻坚战，强力推进中海油中捷石化新材料改造升级、杭州聚合顺己内酰胺切片、全拓大数据产业园等大项目好项目，总投资120亿元的宁夏泰瑞制药项目正式签约。2021年1至11月份，全区新签约、开工和竣工亿元以上项目354个、178个和76个，17个省重点项目和52个市重点项目分别完成年投资任务的141%和101.7%。

立足“双城互动”，打造具有滨海特色的沿海新城。沿着黄骅新城中心线一路向东，明珠大桥、博海公园、企业总部大厦、住宅小区、高等学府、世博欢乐园、五星级酒店、高尔夫球场……渤海之滨，曾经的盐碱荒地，变身为绿色、时尚的现代化新城。

2021年，沧州市认真编制《渤海新区国土空间规划（2021-2035年）》，聘请天大城规院、北京中外建等知名设计单位，开展城市风貌设计。统筹实施总投资153.9亿元的20个城市基础配套项目，全力抓好总投资19.68亿元的32个重点公共服务配套项目，总部大厦、中东欧商务中心等城市标志项目加快建设，奥特莱斯国际购物小镇、万达广场等59个城市功能配套项目全面启动。同时，结合全国文明城市创建，深入推进城市更新，开展城市环境容貌提档升级活动，强力推进20项重点攻坚行动，共拆除违建73处、面积近1万平米，排查住改商37处、完成整改33处，排查整治围挡乱立39处，排查清理乱倒垃圾62.38吨，城市面貌焕然一新。

今年，沧州市将深入贯彻落实省第十次党代会“两翼、两区、三群、六带”的发展布局要求，坚持港产城融合发展，深入思考“我们有什么、到底缺什么、问题是什么、应该怎么办”，充分挖掘资源优势，依港聚产、以海强市，着力打造沿海经济带建设“升级版”。

推动单一能源输出港向现代化综合服务港转变，有序推动集装箱、滚装等总投资415亿元的22个专业码头建设，确保中铁海水淡化引水工程等17个基础设施项目顺利实施。推动临港产业向上下游延伸，发展海洋经济，打造一批上千亿的产业集群。

推动黄骅新城加快建设。加快推进“九路三互通”等基础设施和中东欧商务中心等标志性项目建设，完善城市公共服务功能和基础配套设施，加快建设绿色智慧新城。（记者张近情、戴绍志）

(责编：曹淼、李源)