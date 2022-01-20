人民网北京1月19日电 （记者许维娜）日前，国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》（以下简称《规划》）。记者从国家发展改革委获悉，此次《规划》是未来五年我国交通运输发展的顶层设计。

《规划》有哪些特色和亮点？国家发展改革委基础设施发展司司长罗国三在19日召开的“十四五”现代综合交通体系发展规划新闻发布会上表示，“十四五”综合交通运输体系建设要实现“五个转变”，落到具体任务层面，要做好四方面工作。

罗国三介绍，“十四五”时期，我国开启了全面建成社会主义现代化强国的新征程，交通运输要当好中国现代化的开路先锋，不断增强对经济社会发展全局和国家重大战略的保障能力。

他同时指出，当前，我国综合交通运输发展不平衡不充分问题还比较突出，迫切需要以全方位转型推动交通运输高质量发展，这是“十四五”综合交通运输体系建设的总体要求。

罗国三表示，具体来说就是要实现“五个转变”，即从强化国家通道建设向提升国家通道能力和精准完善区域网络并重转变，从各种运输方式相对独立发展向更加注重一体化协调发展转变，从以传统服务供给向以数字化智能化为特征的中高端有效供给转变，从依靠传统要素驱动、投资驱动向更加注重改革驱动、创新驱动转变，从建设为主向建管养运并重、优化增量提升存量转变。

罗国三表示，落到具体任务层面，要做好以下四方面工作：

一是优化发展布局。因地制宜完善区域城乡综合交通网络，强化衔接融合，在用好超大规模网络设施存量的同时，精准补齐短板，完善综合运输大通道，打造沿海、沿江、沿边、出疆、入藏和西部陆海新通道等6条战略骨干通道，建设多层级一体化综合交通枢纽，强化西部地区网络覆盖，改善边境地区交通出行条件，分层分类完善城市群和都市圈交通网络，逐步提升城乡交通运输一体化水平。

二是增强发展动力。聚焦基础设施智能化、交通装备先进化、运管模式数字化、创新基础自主化，构建泛在互联、柔性协同、具有全球竞争力的智能交通系统，推进基础设施智能化数字化网络化改造升级，推广先进适用的交通装备，以满足个性化、高品质出行需求为导向推进服务全程数字化，夯实创新发展基础，增强综合交通运输发展新动能。

三是调整发展模式。增强综合交通运输体系韧性，强化风险隐患排查和监测预警，维护设施设备本质安全，持续完善应急处置预案，健全应急响应机制，提升应对极端天气能力。将绿色发展理念、低碳发展要求贯穿发展全过程，优化调整运输结构，推广低碳设施设备，重点推进交通枢纽场站、停车设施、公路服务区等区域充电设施设备建设，协同推进减污降碳，形成绿色低碳发展长效机制，让交通更加环保、出行更加低碳。

四是转变发展路径。将满足人民对美好生活的向往、促进共同富裕作为着力点，强化建管养运并重，提高交通基础设施使用寿命。促进设施服务均衡协同，兼顾基本需求和多样化需求，加快发展旅客联程运输和货物多式联运，发展现代邮政快递服务。促进交通运输与经济社会发展深度融合，培育交通运输消费新模式，推动交通运输高水平对外开放合作，保障国际物流供应链安全畅通。

(责编：申佳平、吕骞)