人民网北京1月20日电 （记者王震）据国家税务总局网站消息，2021年初，辽宁省税务局稽查局根据有关信息和反映以及税收大数据分析，发现辽宁省盘锦市部分企业存在数额巨大的涉嫌虚开发票偷逃成品油消费税问题。国家税务总局高度重视，会同辽宁省及有关部门，共同指导辽宁省税务局稽查局对案件进行了深入调查。

国家税务总局坚决支持辽宁省税务局稽查局对部分企业偷逃成品油消费税案件依法严肃进行处理，坚决支持有关部门依纪依规依法对涉嫌违纪违法、失职失责的税务人员进行严肃处理，并要求各级税务部门进一步提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真贯彻落实中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》，加强税收监管和税务稽查，严厉打击各种涉税违法犯罪行为，保障国家税收安全，维护公平、法治的市场环境。

国家税务总局有关部门负责人表示，税务部门将积极配合和推动完善多部门协同治理的成品油行业监管格局，坚决维护税法权威，进一步优化税收营商环境，促进行业在发展中规范，在规范中发展。

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