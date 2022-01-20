高分多模卫星遥感图像。国家航天局供图

人民网北京1月20日电 （记者赵竹青）1月20日，国家航天局在京举办高分辨率多模综合成像卫星（以下简称高分多模卫星）投入使用仪式。利用高分多模卫星0.5米分辨率全色、2米分辨率多光谱数据产品，可进一步满足大比例尺国土调查与测绘、重点区域自然资源遥感监测、灾害风险与应急监测、农业资源调查、生态环境精细化监测、生态保护红线监管、城市精细化管理、森林和草原动态监测与评估等领域对高精度遥感数据的迫切需求。

高分多模卫星是《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025年）》中高分辨率综合光学遥感科研卫星，是我国空间基础设施重大工程的重要组成部分。该星于2018年立项，2020年7月3日在太原卫星发射中心成功发射，2021年12月17日完成在轨测试总结评审，测试结果表明卫星状态良好，功能性能正常，达到研制建设总要求规定的各项工程指标，满足应用系统需求，具备投入使用条件。

记者了解到，作为中型敏捷遥感卫星公用平台首发星，该星配置了高分辨率相机、大气同步校正仪等业务载荷以及激光通信终端试验载荷，具有四大特色：一是该星是“十三五”国家民用空间基础设施规划的首发科研卫星；二是使我国民用卫星获得最高分辨率影像，实现1个全色、8个多光谱谱段，最高分辨率0.5米，标志我国光学遥感卫星研制总体水平已进入国际先进行列；三是实现平台的高精度、高稳定度、敏捷机动控制技术在轨验证；四是作为我国民用航天首个采用政府与社会资本合作模式（PPP）项目，开辟了国家公益与商业运营结合的新模式。

同时，该星实现了四个“首次”：首次突破同目标同轨多角度成像、任意向主动推扫成像等敏捷成像技术；首次具备我国民用卫星高分辨率图像地面大气同步观测数据校正处理的业务化应用能力；首次在轨实现星-星-地全链路中继数据传输，大幅提升卫星应急响应能力；首次实现星上特定区域图像的快速提取与处理技术在轨应用。在轨运行期间，卫星实现了新一代中型敏捷遥感卫星公用平台首飞及各项技术在轨验证，提升我国高分辨率敏捷成像卫星研制与应用水平。

仪式上，自然资源部、应急管理部、农业农村部、生态环境部、住房和城乡建设部、国家林业和草原局、中国卫星发射测控系统部、中国航天科技集团有限公司共同签署高分多模卫星投入使用证书。

高分多模卫星遥感图像。国家航天局供图

(责编：赵竹青、吕骞)