人民网北京1月20日电 （记者乔雪峰）近日，国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》（以下简称《规划》），旨在加快建设交通强国，构建现代综合交通运输体系。

《规划》提出，以“八纵八横”高速铁路主通道为主骨架，以高速铁路区域连接线衔接，以部分兼顾干线功能的城际铁路为补充，主要采用250公里及以上时速标准的高速铁路网对50万人口以上城市覆盖率达到95%以上，普速铁路瓶颈路段基本消除。

如何推动铁路在现代综合交通运输体系中更好发挥作用？国家铁路局科技与法制司司长、新闻发言人王忠刚表示，“十四五”时期，铁路行业要全面贯彻综合交通发展理念，落实《“十四五”现代综合交通体系发展规划》各项任务部署，推动高质量发展，努力当好新时代的开路先锋。主要从以下五方面推进相关工作。

一是找准铁路发展定位，加强规划统筹协调。“十四五”时期我国铁路处于精准补齐发展短板的关键攻坚期、提升整体效能的持续发力期。在推动“十四五”铁路发展规划和中长期铁路网规划修编中，要坚持稳中求进，准确把握铁路发展环境变化，找准铁路发展的历史使命和基本定位，做好顶层设计和整体谋划，推动铁路专项规划与《“十四五”现代综合交通体系发展规划》的有机衔接、协调联动，科学确定铁路发展目标、思路举措和重点任务，加强铁路和其他交通方式协调发展。

二是构建现代铁路网络，加快推进重点任务。坚持系统观念，强化国家战略骨干通道建设，加快推进“八纵八横”高速铁路主通道建设，有序拓展区域高铁连接线，积极推进重点城市群城际铁路和同城化程度高的都市圈市域（郊）铁路规划建设，加快构建一体化综合交通枢纽体系，实现客运换乘“零距离”、货运衔接“无缝化”、运输服务“一体化”。加快构建布局合理、功能完善、层次分明、便捷高效、安全智能的现代化铁路网。

三是发挥铁路骨干优势，提高运输服务质量。坚持以人民为中心，适应多样化运输需求，推动干线、城际、市域（郊）铁路合理分工、优势互补，加强与城市轨道交通衔接协调，加快推进“四网融合”发展，构建层次清晰、绿色安全、融合一体、快捷顺畅、经济高效的铁路客运服务网络。强化国家能源安全保障能力，积极发展高铁快运、冷链、商品汽车运输等专业化运输。优化铁路客货运输产品供给体系，完善货运物流组织模式，提升铁路运输服务水平。发挥“铁路网+互联网”组合优势，提升铁路数字化水平，推动铁路供需实现更高水平动态平衡。

四是发挥铁路比较优势，推动绿色低碳发展。对标国家“双碳”战略目标，制定铁路行业碳达峰行动方案，推动铁路领域低碳转型。推进铁水、铁海、铁空等多式联运加快发展，大力推进大宗货物及中长距离货物运输向铁路转移。完善集装箱多式联运系统，构建集装箱运输骨干通道网络。推进重要港区、物流园区、重点工矿企业、战略储备库集疏运铁路建设，打通铁路运输“前后一公里”。

五是推动铁路科技创新，提升行业整体效能。深入贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述，充分发挥我国社会主义制度优势和国家铁路体制优势、铁路企业雄厚实力优势，抓住铁路大规模建设发展的良好机遇期，依托最好的铁路运营大市场，聚焦铁路科技创新重点领域、关键环节、主要方向，实施好《“十四五”铁路科技创新规划》，推进铁路科技自立自强，聚力打造世界铁路主要人才中心和创新高地。

(责编：申佳平、吕骞)