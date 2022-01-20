人民网北京1月20日电 （记者孙博洋）记者从中国消费者协会了解到，20日，中消协发布了春节消费警示。中消协提醒广大消费者，要理性看待商家的打折促销行为，甄别所谓的“低价”是“真实惠”还是“设套路”，尤其要注意防范不法商家的超低价陷阱。

随着2022年春节的日益临近，很多消费者已经准备着手置办年货、更换新家具或者酝酿着去低风险的旅游景区游玩。商场、超市、旅行社、电商平台等经营者也纷纷推出各种各样的优惠活动，其中，最直观、最普遍的活动方式就是降价促销。

中消协提示广大消费者，低价并不等于实惠，一些不法经营者可能借低价之机，销售假冒伪劣产品，甚至欺骗消费者，给消费者的春节生活“添堵”。对此，中消协整理了近年来消费者反映比较突出的几种“低价套路”，公布出来提醒广大消费者，防范“中招”。

低价“问题”食品安全风险高、营养价值低

据介绍，中消协曾于2018-2020年连续3年开展了农村集贸市场调查体验活动，发现在售的食品中混杂着一些“山寨”食品和“三无”食品，由于这些“问题”食品大多使用不明原料，生产过程也不规范，食品安全难以保障。但因价格低廉，若消费者只关注价格就很容易“中招”。

中消协提示：俗话说，“民以食为天，食以安为先”，消费者挑选年货美食，在考虑价格的同时，更要重视安全和品质。首先，要检查商家是否具有《食品经营许可证》和《营业执照》等经营资质，并查看《食品经营许可证》上载明的经营范围是否匹配，建议到证照齐全的正规商家处购买食品。其次，关注食品的标签信息，特别是商标、名称、生产日期、保质期、产品执行标准、食品生产许可证号、配料表和营养成分表等，了解产品基本情况，防范“山寨”食品、“三无”食品及过期食品，降低食品安全风险。

社区团购“薅羊毛” 小心买到假货和劣质产品

据介绍，社区团购是依托电商平台、社群等工具开展的消费品团购活动。消费者可以通过拼团的形式，购买到价格较为低廉的商品。据了解，社区团购自2020年末，随着众多知名电商平台入局社区团购业务，使社区团购得到迅猛发展，凭借“远低于市场平均水平的价格”，成功吸引大批社区消费者纷纷“跟团”。当前，社区团购可谓无所不包，从水果蔬菜到日用百货，从餐饮服务到交通出行均有涉及。但在社区团购“光鲜”的背后，也存在着诸多问题，如商品质量差、虚假促销、低价倾销、退店保证金不退还等，其中低价低质问题最为突出。

中消协提示：消费者在进行社区团购时，一要认真甄别、查看商家资质，了解商家口碑及售后服务情况，尽量选择信誉良好、服务规范、售后有保障的团购商家，谨慎选择微商、社交平台及个人组织的微信团购群。二要仔细查看供货渠道和供货商资质，收货时要及时查验产品品质，如肉禽产品是否经过检验检疫、农副产品是否经过检测、是否符合食品安全国家标准、是否有产品合格证等。三要根据自身需要理性消费，不盲目囤积限期使用的商品，抵制低价的诱惑，避免过度囤积造成浪费。四要保留发票、电子订单、支付页面等消费凭证以及与团购平台“团长”的聊天记录、产品的宣传介绍与服务承诺等信息，当自身合法权益受到侵害时，积极进行维权。

超低价促销暗藏“猫腻” 让利为假，盈利为真

据介绍，一些价格明显不合理的低价促销“猫腻”较多，看似让利消费者，实则“放长线钓大鱼”，用“免费”“0元购”“秒杀”“充多少送多少”等作为诱饵，诱导消费者“上钩”。有的是质量特别低劣的不合格产品或是在服务质量上缩水；有的是产品免费赠送，但要使用该产品还需额外支付费用；有的是在消费者毫不知情的情况下就办理了贷款或者分期付款；有的是诱导消费者充值大量的预付款；有的是为了获取消费者的个人信息，然后再推送各种广告或是出售盈利；有的是暗藏木马程序，消费者一旦点击链接或者扫码，将面临较大的财产安全风险等。

中消协提示：消费者一要警惕商家的超低价甚至免费促销行为，仔细辨别促销的真伪，特别要了解是否附带其他条件等。对于涉及分期付款的，要全面了解相关规则，并衡量自身的偿还能力。二要理性充值，对于“充多少送多少”“高额返现”等形式诱导消费者充值的，要结合商家的信誉度、消费者自身经济能力和消费需求等综合考虑，建议不要一次性充值较大金额。三要保护好个人信息和个人财产安全，不随意填写手机号、地址等个人信息；不随意点击不明链接、不随意扫描二维码。

离“不合理低价游” 当心“游游游”变成“买买买”

据介绍，近年来，“不合理低价游”引发的强迫购物、产品质量纠纷、侮辱消费者等问题时有发生，严重损害消费者权益，损害旅游景区形象，影响旅游行业的健康发展。“不合理低价游”往往打着“团购价”“零团费”“免费游”“旅游补贴”等噱头进行包装，实际却暗藏着损害游客利益的“陷阱”，如在行程路线、交通工具、餐饮住宿等方面大打折扣，并在旅途中安排各种购物环节，或是在签订合同时将最精彩、需要付费的景点排除在低价团费之外变相加价。这些行为严重影响消费者的出行体验，容易产生消费纠纷。

中消协提示：消费者在选择旅游产品时，应抛却贪图便宜的心理，不能单纯以价格为导向，要多关注旅行社的口碑以及旅游产品的品质，同时考虑自身身体状况和承受能力等因素，并与旅行社签订旅游合同，详细阅读合同条款，了解旅游行程安排及双方的违约责任。若发现旅行社的合同存在不合理之处，一定要提前与旅行社协商解决，切不可盲目签约。

中消协相关负责人表示，共促消费公平、保护消费者的合法权益是全社会的共同责任，良好的消费环境也需要全社会共同维护。中消协对存在问题的经营者将依法加强监督规范，促进行业自律，遏制行业乱象，护航春节消费；敦促有关经营者摒弃各类不良营销手法，注重品质提升与信用建设，真正为消费者提供物美价廉的产品和服务。

同时中消协提醒广大消费者，要理性看待商家的打折促销行为，擦亮双眼，甄别所谓的“低价”是“真实惠”还是“设套路”，尤其要注意防范不法商家的超低价陷阱，精明消费，畅享实惠。

(责编：申佳平、吕骞)