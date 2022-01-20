人民网北京1月20日电 （记者乔雪峰）邮政快递业是国家重要的社会公用事业，是服务生产、促进消费、畅通循环的现代化先导性产业。

近日，国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》（以下简称《规划》），《规划》对“十四五”时期我国邮政业发展进行了部署。

对此，国家邮政局政策法规司司长、新闻发言人曾军山表示，邮政体系是国家战略性基础设施和社会组织系统之一，为国脉所系、发展所需、民生所依。加快邮政快递业高质量发展，对巩固党的执政基础、促进经济社会发展、服务改革开放大局和满足人民美好生活需要具有重要意义。

曾军山指出，“十三五”时期，邮政快递业行业规模、创新活力、服务能力、综合实力跃上新台阶，基础性战略性先导性作用显著增强。这为“十四五”邮政快递业高质量发展奠定了坚实基础。

以快递为例，已迈入了“千亿万亿”新阶段。但发展不平衡不充分矛盾仍然突出，大而不强、快而不优、粗而不精是发展质量不高的具体表现。

曾军山表示，“十四五”时期，在推动邮政快递业高质量发展方面的总体考虑是：按照“服务全领域、激活全要素，打造双高地、畅通双循环”的思路，抓好三大工程：即快递“进村进厂出海”工程；建设两大体系：即健全畅通高效、普惠便捷的国内寄递物流服务体系，打造开放共享、安全可靠的国际寄递物流服务体系；实现两个发展：即实现邮政事业和邮政产业协同发展。最终实现发展质量、结构、规模、速度、效益、安全相统一。具体来说，着力做好八个方面工作：

一是坚持以人民为中心，明确邮政快递业高质量发展价值追求。坚持“人民邮政为人民”的初心使命，巩固发展邮政事业，提升邮政普遍服务均等化水平，推动快递服务更为便捷更广覆盖更加优质。城市地区智能收投箱等设施更好满足多元化需求，农村地区基本实现建制村直接收投邮件快件，实现抵边自然村邮政普遍覆盖。

二是坚持稳中求进，引导邮政快递业高质量发展预期。要稳字当头，确保发展增速在合理区间。壮大邮政产业，提升快递服务质效。预计到2025年，邮政快递业年业务收入超过1.8万亿元，快递业务量超过1500亿件，增速均保持在10-11%左右，大约相当于GDP增速的两倍。

三是壮大有竞争力的市场主体，培固邮政快递业高质量发展根基。推动形成大中小企业融合互补、多元主体竞合发展的产业格局。推进与电商、现代农业、先进制造业深度融合，加快与交通等产业的协同发展。到2025年，形成多个年业务量超过200亿件或者年业务收入超过2000亿元的邮政快递品牌，打造综合型寄递物流供应链集团。

四是完善寄递网络体系，夯实邮政快递业高质量发展底盘。强化与综合交通运输体系衔接，加强枢纽布局建设，提升干线运输能效，建强寄递末端网络。

五是推进科技创新，打造邮政快递业高质量发展新引擎。健全科技研发体系，完善技术标准体系，打造技术产品体系，建立科技测评体系。发掘邮政快递业数据价值，形成数据驱动发展新格局。

六是发展国际寄递物流，补齐邮政快递业高质量发展短板。拓展海外服务布局。提升跨境干线运力和供应链一体化服务能力。

七是实现绿色安全发展，擦亮邮政快递业高质量发展底色。健全绿色制度体系，推进包装绿色转型，促进邮政快递业节能减排。强化邮政快递业安全管理，加强网络数据安全，健全应急体系。

八是提升治理能力，提供邮政快递业高质量发展保障。完善邮政快递业法规制度，明规则、划底线、强监管，形成协同治理合力，提升数字治理水平。做好快递员群体合法权益保障工作。

(责编：申佳平、吕骞)