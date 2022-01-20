人民网北京1月20日电 （记者乔雪峰）近日，国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》（以下简称《规划》），旨在加快建设交通强国，构建现代综合交通运输体系。

“民航是我国经济社会发展重要的战略产业，也是构建现代综合交通运输体系的重要组成部分。”中国民用航空局发展计划司司长韩钧表示，“十四五”期间，民航将按照《规划》提出的加快交通强国建设目标，完善设施网络、扩大服务供给、培育发展动能、转变发展模式的总体要求，充分发挥民航业的比较优势，加强融合发展，按照“十四五”时期“一二三三四”民航总体工作思路，坚持安全发展底线和智慧民航建设主线，以市场化、法治化、国际化、智慧化、绿色化为发展导向，加快由追求速度规模向更加注重质量效益转变，由传统要素驱动向更加注重创新驱动转变，由运行服务为主向更加注重产业协同发展转变，加快构建更为安全、更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的现代民航体系，为构建现代综合交通运输体系提供坚强民航支撑。

韩钧指出，基础设施是建设民航强国的重要支撑。在基础设施建设方面。“十四五”期间，民航将继续加大投入力度，加快枢纽机场改扩建，着力提升枢纽机场综合保障能力，合理加密机场布局，稳步建设支线机场和专业性货运枢纽机场，重点加密中西部地区和边境地区机场。到2025年，民用运输机场数量达到270个以上，新增跑道40条。推动机场与各种交通方式深度融合，形成一批以机场为核心的现代化综合交通枢纽，实现枢纽机场轨道接入率达到80%以上的规划目标。

韩钧进一步表示，航线网络是民航提供运输服务的重要呈现。在航线网络方面。“十四五”期间，以网络建设为抓手，加快构建完善国内航空运输网络体系、国际航空运输通道体系、航空枢纽功能体系三大体系。其中，国内航空运输网络体系重点打造支撑有力的骨干网、构建普惠均衡的基础网和优化国内航空货运网。国际航空运输通道体系以“周边融、走廊通、通道畅”为导向，重点构建“一圈六廊五通道”体系，支撑“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”建设。

韩钧表示，服务质量是民航高质量发展的重要体现。在服务质量方面。“十四五”期间，民航将持续践行真情服务理念，以航班正常为牵引，聚焦航空出行服务全链条，以满足旅客需求为出发点和落脚点，实施航空服务便捷工程，推进建设“人享其行”的民航服务新生态，实现运输服务品质不断升级，提升中国民航服务品牌的竞争力和影响力。

韩钧指出，在服务支撑区域战略方面。“十四五”期间，民航将以更好服务国家区域重大战略和区域协调发展战略为目标，加快京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等四大世界级机场群建设，增强国际枢纽功能，提升区域枢纽的网络支撑功能，推动临空经济高质量发展，加快构建民航与区域经济社会发展互为动力、相互支撑的融合发展新格局。

此外，结合民航运行特点，韩钧重点强调以下两个方面：

一是持续保证航空安全。安全是民航业的生命线。截止目前，运输航空已连续安全飞行9876万小时，创造了最长安全飞行周期。“十四五”期间将按照“安全隐患零容忍”的总体要求，强化系统安全理念，夯实民航运行安全全链条管理，构建一流的民航安全体系，确保航空运输飞行百万小时重大及以上事故率五年累计低于0.11次，航空安全水平再上新台阶。

二是建设智慧民航。“十四五”时期，民航将以智慧民航建设为工作主线，重点围绕智慧出行、智慧空管、智慧机场和智慧监管，推动数字化转型，带动智能化应用，实现智慧化融合，加快提升民航发展的质量效益和发展动能。

(责编：申佳平、吕骞)