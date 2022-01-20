人民网北京1月20日电 （记者李楠桦）“在产业带动、就业创业拉动下，全年农村居民人均可支配收入达到18931元，实际增长9.7%，高于城镇居民收入增速2.6个百分点。”1月20日，农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德在国新办新闻发布会上介绍，农业农村有效投资不断扩大，第一产业固定资产投资14275亿元，比上年增长9.1%。

2021年农业农村经济运行情况如何？曾衍德表示，2021年，是三农工作重心转向全面推进乡村振兴的第一年。面对复杂严峻的发展环境，农业农村部扎实推动三农各项工作，全面完成年度目标任务，实现“十四五”良好开局。可以概括为：守住“两条底线”、实现“两个新提升”、取得“三个新进展”。

一是粮食和农业生产再获丰收，保障国家粮食安全的基础巩固向好。粮食产量创历史新高。粮食播种面积17.64亿亩、比上年增加1295万亩，产量13657亿斤、在高基数上增加了267亿斤。生猪生产全面恢复。截止到2021年底，全国能繁母猪存栏4329万头，产能回到合理水平。全年猪肉产量5296万吨、比上年增长28.8%，基本达到历史正常年份水平。同时，牛羊肉产量比上年增长4.1%，牛奶产量增长7.1%，水产品产量增长2%以上。蔬菜水果供应充足。预计全年蔬菜面积3.2亿亩、产量7.5亿吨，水果产量超过2.9亿吨，市场供应有保障。

二是脱贫攻坚成果得到巩固，守住不发生规模性返贫底线的基础巩固向好。监测帮扶精准有力。易返贫致贫人口和突发严重困难户全部纳入监测范围，落实帮扶措施，确保一段时间内消除风险。衔接政策全部到位。中央层面确定的衔接政策全部出台，确定160个国家乡村振兴重点帮扶县并出台支持政策，易地搬迁后续扶持、东西部协作、定点帮扶不断深化，启动“万企兴万村”行动。产业就业带动效果明显。中央财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的比重超过50%，每个脱贫县都形成了2—3个优势突出、带动力强的特色主导产业，脱贫人口人均实现产业增收2200元以上。脱贫劳动力务工规模达到3145万人，超额完成年度目标任务。

三是聚焦“两个要害”，农业综合生产能力实现新提升。种业振兴行动全面启动。开展了新中国历史上规模最大的农业种质资源普查，新收集农作物资源2.6万多份、水产种质资源4万多份，完成99.7%以上的行政村畜禽资源普查。启动实施新一轮遗传改良计划，自主培育3个白羽肉鸡新品种，种业自主创新取得重要进展。耕地保护建设持续加强。新建成高标准农田1.05亿亩，实施东北黑土地保护性耕作7200万亩。同时，农机装备转型升级迈出新步伐，预计农作物耕种收综合机械化率超过72%，三大主粮机收损失率平均降低1个百分点。

四是拓宽产业就业增收渠道，农民收入水平实现新提升。乡村产业加快发展。预计规模以上农产品加工业营业收入超过17.7万亿元、增速超过10%，乡村休闲旅游业营业收入恢复性增长、比上年增加1000亿元左右，农产品电子商务零售额平稳增长。就业创业势头良好。全年农民工总量2.9亿多，比上年增长2.4%。新创建50个国家现代农业产业园、50个优势特色产业集群、298个农业产业强镇，带动1560多万返乡农民工稳定就业。在产业带动、就业创业拉动下，全年农村居民人均可支配收入达到18931元，实际增长9.7%，高于城镇居民收入增速2.6个百分点。同时，农业农村有效投资不断扩大，第一产业固定资产投资14275亿元，比上年增长9.1%。

五是强化统筹协调，全面推进乡村振兴取得新进展。规划布局蓝图绘就。印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》，配套制定14个行业规划和16个建设规划，描绘了全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的美好图景。乡村建设有序推进。制定乡村建设行动实施方案，启动农村人居环境整治提升五年行动，全国农村卫生厕所普及率预计超过70％，生活垃圾进行收运处理的自然村比例稳定保持在90%以上。乡村治理稳步加强。新创建100个示范乡镇、994个示范村，全面推广积分制、清单制等经验，农村社会保持和谐稳定。

六是聚焦重点发力，农业绿色转型取得新进展。编制实施《“十四五”全国农业绿色发展规划》，加快农业绿色转型。长江禁渔成效初显。强化退捕渔民安置保障，“护渔员”近1.6万人，非法捕捞行为得到初步遏制，长江水生生物资源恢复趋势向好。农业面源污染治理扎实推进。化肥和农药使用量连续5年负增长，农作物秸秆综合利用率、农膜回收率、畜禽粪污综合利用率预计分别超过88%、80%和76%，分别比上年提高0.4个、1个和1个百分点。农业生产“三品一标”水平稳步提升。实施农业品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产提升行动，新认证绿色、有机、地理标志农产品2.6万个，农产品质量安全监测总体合格率97.6%。

七是突出系统集成，农村改革取得新进展。重点改革任务集成深化。完成农村集体产权制度改革阶段性任务，稳慎推进农村承包地、宅基地制度改革。新型农业经营主体发展壮大。家庭农场、农民合作社分别达到390万家和220万个。农业社会化服务覆盖面积达到16.7亿亩次、带动小农户超过7800万户。农产品贸易较快增长。进出口总额达到3041.7亿美元、比上年增长23.2%。其中，进口2198.2亿美元、比上年增长28.6%，出口843.5亿美元、比上年增长10.9%。

“总的看，2021年农业农村改革发展取得显著成效，为开新局、应变局、稳大局发挥了重要作用。”曾衍德介绍，今年是“十四五”规划实施承上启下的一年，农业农村部将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，扎实有序推进乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

(责编：李楠桦、吕骞)