原标题：贝壳研究院发布居住服务发展研究白皮书 近7成房产经纪人对职业发展有信心

近日，贝壳研究院发布《服务者时代崛起：居住服务发展研究白皮书2022》，以房产经纪人为主要分析对象，从服务者画像、从业状况和职业发展信心等角度，综合分析了2021年房产经纪人的生存发展情况。报告显示，2021年，房产经纪行业的学历水平持续提升，房产经纪人正成为不少已育女性重返职场的新选择，在过去一年的市场波动下，仍有近7成房产经纪人对于行业发展保持信心。

行业学历水平持续提升，经纪人成女性重返职场新选择

中国房产经纪从业群体整体较为年轻，调查数据显示，40岁以下占比91.1%，其中90后占比过半，已成为行业中坚力量。分性别看，女性经纪从业者年龄普遍稍高，35岁及以上占比32%，高出同年龄段男性群体15.5个百分点。

女性经纪人整体年龄较高与越来越多的宝妈加入房产经纪行业有一定关系。根据测算，目前贝壳合作的经纪人中有5万名左右的宝妈，占经纪人总数的12%左右，其中近一半是重返职场的宝妈（即曾经有职业生涯的中断或者没有工作经验）。从绝对数量上看，苏州、成都、武汉的宝妈数量最多；从人群占比上看，宝妈经纪人渗透率最高的城市普遍在二三线，如临沂、赣州等。

社交能力、亲和力、耐心细心、责任感等特质，为宝妈经纪人带来了独特的优势。在对这些重返职场的女性综合能力分析中发现，宝妈经纪人韧性更强，其稳定性、成长速度、综合素质均表现亮眼，业绩情况也呈现“增速快，上限高”的特点。

图：房地产经纪人年龄分布（数据来源：贝壳研究院）

房产经纪行业从业者的文化水平不断提升，2021年贝壳合作的经纪人中，统专及以上人数占比40.6%，其中北京、上海链家统专及以上经纪人占比分别达到72.1%和84.9%。随着行业内经纪公司对从业者教育背景重视程度的增加，越来越多的大学生经纪人加入到房产经纪行业，也带来行业从业者教育结构的显著改变，以链家为例，2021年本科及以上学历经纪人占比47.7%，相较2018年增加24.3个百分点。

图：2018-2021年链家本科及以上学历经纪人占比（数据来源：贝壳找房）

经纪人留存向好发展，服务者收入与从业年限成正比

调查显示，从业年限在3年以下的房产经纪人占比达58.7%，从业10年以上的经纪人占比仅6.7%，而在房产经纪业务发展较为成熟的美国，10年以上从业者占比已达59%。整体上看，中国房产经纪人的稳定性较弱。分城市看，一线城市房产经纪服务者的从业稳定性整体高于其他能级城市，工作年限在3年以上的经纪人占比57.8%，高于样本城市整体16个百分点。

图：房产经纪人从业年限分布（数据来源：贝壳研究院）

经纪人留存率逐年提升。随着经纪行业向好发展，经纪人的从业时长呈现出逐年上升趋势，调研数据显示，2021年从业年限超过1年的经纪人占比相较2020年增加超10个百分点。

收入方面，调研结果显示，超6成房产经纪人年收入水平在5万元以上，高于2020年全国居民人均可支配收入3.2万元。分从业时长看，从业年限10年以上的经纪人中年收入在20万元以上的比例为41.8%，从业年限在3-5年的经纪人中年收入在20万元以上的比例为10.7%，而在从业年限1年的经纪人中不到1%收入水平达20万元以上。随着从业年限的增加，更加专业熟练的业务能力，以及不断累积的客源房源资源，都将助力经纪人获得更高的收入水平。

图：不同从业时长经纪人的年收入分布

服务周期变长成交难度增大，近七成房产经纪人对职业发展有信心

房产交易是典型的重资产、低频、高信任的交易类型，这也就需要经纪服务者与客户进行长周期的交互与实地看房。同时，随着房地产市场逐渐进入存量时代，客户房源选择变多，对品质居住的要求也明显增加，房源交易节奏也显著变缓。

根据贝壳数据显示，房屋撮合交易阶段，2021年重点30城市客户平均服务周期为43.1天，相较2018年增加4天；物业交割阶段，涉及签约后的面签、贷款、缴税以及房屋交割环节，仍然需要50天左右时间完成。

2021年房地产市场跌宕起伏，上半年市场成交火热，地方调控政策频出；进入下半年，多重金融紧缩政策叠加，市场成交急剧下降。市场变冷环境下，经纪人作业也受到显著影响，客源不足是经纪人业务开展过程中遇到的最大难题，“没有客源”和“没有带看”分别占比75%和58.7%。

尽管如此，面对2021年下半年低迷的市场环境，经纪服务者整体呈现出理性且正向的职业态度，43.9%的经纪人表示市场波动后留下来的是强者，有信心逆流而上，40%的经纪人认为市场下行需要辩证看待，危机中蕴藏着机会。在职业信心方面，近七成经纪人对2022年职业发展有信心，且从业年限越长的经纪人对未来职业发展信心越大。

图：经纪人对2022年的职业发展信心（数据来源：贝壳研究院）

近20年来，房产经纪行业经过持续的改造与迭代，经纪从业者的职业化水平不断提升。综合报告可以看出，尽管在2021年的市场变化下，房产经纪行业具备较强的韧性。作为房产经纪行业的核心从业者，房产经纪人的职业化、专业化服务将作为核心生产要素，为消费者提供更安心、更舒适的服务体验，共同推动居住服务者时代崛起。

(责编：曹淼、李源)