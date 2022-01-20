原标题：“赶集网”改为“赶集直招”打造专业的企业直接招聘平台

1月20日，58同城宣布旗下“赶集网”正式改为专注招聘市场的“赶集直招”，以“企业直招”为核心特点，依托于企业直播、企业实勘、短视频探店、AI面试间等智能化技术，精准连接全国千万招聘企业。

赶集直招通过企业VR、企业直播、企业实勘、短视频探店、AI面试间多款智能化产品，助力企业和求职者双方精准匹配。其中，企业VR已覆盖北京、石家庄、深圳、太原等25个城市的会员客户。

企业实勘功能覆盖全国339个城市，通过官方城市运营团队结合社会力量共建超过20万人的队伍，已经对近200万家在赶集直招上招聘的企业经营地址进行实地勘察，尽最大可能为求职者的求职安全保驾护航。此外，赶集直招还通过短视频探店、AI面试间等产品，让求职者更全面地了解企业办公环境、缩短求职者与面试官的远程距离，节约招就双方时间成本。

为迎接春节后招聘高峰期，赶集直招将于2月7日-3月7日举办春季招聘活动，面向全国超600座城市，云集各地近千万家企业，通过直播专区、职位列表、热议话题等板块，为春节前后招聘企业与求职者搭建直接沟通桥梁。

企业直播通过每日8小时不间断直播带岗，覆盖25个一二线城市的各种类型岗位，将有超过100万人次通过直播找工作。

赶集直招表示，通过对企业的信息核验，从招聘源头层层把关，以企业直接招的模式，直击就业市场信息不对称的痛点。为保障企业直招，赶集直招加强科技赋能，多举措核验企业信息，多元化展示真职位，构建起完善的招聘保障闭环，促使企业与求职者两端精准匹配，为求职者提供了优质高效的求职服务体验。

未来，赶集直招将持续整合58同城、58魔方等集团招聘优势，以智能化、一站式等多重服务优势，助力招聘行业健康有序发展。(记者 温婧)

(责编：李源、曹淼)