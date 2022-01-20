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春节期间菜价走势如何？农业农村部回应

2022年01月20日16:14 | 来源：人民网
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人民网北京1月20日电 （记者李楠桦）春节即将来临，冬奥会、冬残奥会即将召开，蔬菜等“菜篮子”产品的稳产保供情况如何？农业农村部市场与信息化司司长唐珂在国新办新闻发布会上介绍，“菜篮子”产品与老百姓生活息息相关，是重要的民生商品，综合各方面情况看，今年春节和冬奥会、冬残奥会期间，肉蛋奶果菜鱼供应总量充足，完全可以满足城乡居民消费需求。

据唐珂介绍，2021年我国生猪生产恢复目标任务提前半年完成，猪肉产量显著增长，基本回到历史正常年份水平，牛羊肉、禽肉、奶类产量均创历史新高，渔业生产稳定，水产品产量充足，畜禽水产品供应都有充分保障。柑橘等水果大量上市，苹果、梨等水果库存充裕，水果市场总量足、品种多，价格较为稳定。当前全国蔬菜在田面积8000万亩左右，同比增加200多万亩，预计未来3个月蔬菜供应总量1.7亿吨，同比增加350万吨，加上冬储蔬菜，可供每人每天约3斤菜。“但受汽柴油价格上涨、季节性因素影响，预计菜价将比较坚挺。”唐珂说。

北京朝阳区延静里菜市场。人民网记者 李楠桦摄

唐珂表示，后期部分地区可能会出现阶段性不利天气，农产品保供稳价面临的压力较往年偏大。下一步，将继续会同有关部门和地方，积极采取针对性措施，重点做好四方面工作：

一是稳定生产。分区分类抓好“南菜北运”基地、北方设施蔬菜大省、大中城市等重点地区冬春蔬菜生产，持续抓好畜禽水产养殖，不断提升“菜篮子”产品市场供应能力。

二是畅通流通。会同有关部门严格落实鲜活农产品运输“绿色通道”政策，积极协调产区和销区构建“点对点”对接关系，确保“菜篮子”产品产得出、运得走、供得上。

三是抓好应急。紧盯重大节日、重大活动和雨雪冰冻等极端天气等特殊时段，加强生产情况调度和市场动态监测预警，指导督促各地特别是大中城市制定好应急保供预案。

四是确保安全。加强质量安全监管，加大抽检力度，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。按照冬奥组委统一部署，加强直供冬奥农产品基地质量安全管控，配合相关部门做好食源性兴奋剂防控，保质保量完成各项任务。

猪肉摊。人民网记者 李楠桦摄

对于公众关心的猪肉价格，唐珂回应称，2021年生猪价格高位逐步回落，从1月份每公斤35.8元回落到12月份的17.59元，12月份猪价依然高于每公斤15.5元的平均生产成本2元左右。

“从生猪养殖收益看，除6—10月份亏损外，其余7个月均盈利较多，按出栏量加权平均计算，全年每出栏一头生猪仍有564元的利润，高于正常年份200元左右的盈利水平。全行业来说，2021年生猪养殖依然是丰收年。”唐珂说。

(责编：李楠桦、吕骞)

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