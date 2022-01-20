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切实保障化肥供应 农业农村部组织成立农资保供专班

2022年01月20日16:20 | 来源：人民网
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人民网北京1月20日电 （记者李楠桦）“按照党中央、国务院决策部署，相关部门及时采取有效措施，切实保障化肥供应，并通过一次性补贴弥补种粮成本的上涨，保护农民种粮积极性。今年1月化肥价格环比基本平稳。”农业农村部市场与信息化司司长唐珂在国新办新闻发布会上介绍，化肥、农药等都是关系国家粮食安全的特殊商品，2021年以来农资价格上涨比较明显，2021年10月份尿素、磷肥、钾肥、复合肥等价格均涨至近十年新高。在一系列保供稳价措施推动下，化肥价格高位回落。12月份，尿素平均出厂价每吨2481元，环比跌3.5%，同比涨41.9%；磷酸二铵平均出厂价每吨3520元，环比跌1.7%，同比涨44.3%；氯化钾平均出厂价每吨3190元，环比持平，同比涨57.9%；国内复合肥平均出厂价每吨3238元，环比跌1.1%，同比涨47.2%。

唐珂表示，农业农村部高度重视农资市场保供稳价，成立农资保供专班，组织开展奋战200天全力做好冬春农资保供工作，加强农资供需调度、市场行情监测、协调解决困难，着力保障“菜篮子”生产和春耕春播春管顺利开展，保护农民生产积极性。具体来说有五条措施：

一是提前研判需求。组织专家协会会商，及早研判春耕期间化肥市场需求，为企业安排生产计划提供参考。

二是密切监测市场变化。密切关注化肥、农药、种子等主要农资企业开工率、库存、价格等情况，及时研判分析波动原因。

三是做好原料保供。配合发改委、工信部等部门，切实保障化肥等农资企业正常生产，畅通物流运输和末端配送，做好化肥储备工作，稳定市场供应。

四是推动科学施肥。向农民普及科学施肥知识，倡导有机肥替代化肥，推广测土配方施肥、水肥一体化等科学施肥技术，提升施肥专业化、集约化水平和肥料利用率。

五是保护农民种粮收益。落实好种粮农民一次性补贴，适当提高稻谷、小麦最低收购价，缓解农资成本上涨影响，给种粮农民吃上“定心丸”。

“下一步，将继续会同有关部门和单位，密切关注化肥市场形势变化，积极推动保障化肥生产要素供应，提高企业产能利用率，强化储备调节作用，畅通化肥运输配送，维护市场流通秩序，大力推进化肥减量增效，切实做好化肥供应和价格稳定工作。”唐珂说。

(责编：李楠桦、吕骞)

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