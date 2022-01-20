原标题：金融有温度 兴业银行去年减费让利84亿元

据兴业银行消息，2021年以来，该行切实降低小微企业和个体工商户支付手续费，共减费让利约84亿元，其中，涉企减费让利约18亿元（含支持小微企业减费让利约4亿元），零售客户减费让利约66亿元。

据介绍，该行于2021年7月24日将ATM跨行取现手续费收费标准调整为3.5元/笔，并对代发工资持卡人、老年人和现役军人等金融消费者实施适当减免优惠措施。自2021年9月30日起，免收支票工本费和挂失费，对标准类商户借记卡发卡行服务费和收单行服务费实行9折优惠。同时，继续实施自主增加的免费项目，包括对磁条借记卡开卡及换卡、ATM境内跨行查询、借记卡挂失、凭证式国债凭证挂失、存折挂失、对公行内转账（包括柜面、网银、ATM渠道）等60多项基础服务免收手续费。

此外，兴业银行还主动将监管要求对小微企业和个体工商户实施的优惠政策扩大至所有机构客户。包括免收账户管理费和年费；单笔10万元（含）以下的人民币对公跨行转账汇款手续费实行优惠，其中，柜面和网上银行等渠道实行9折优惠，单位结算卡ATM跨行转账手续费全免；开立首个（或指定一个）单位结算账户的开户手续费实行5折优惠；企业网银/银企直联/同业网银/同业直联（含银企直联）年服务费实行5折优惠等。

为将减费让利政策落到实处，兴业银行持续加大客户宣传力度，2021年9月30日政策实施当日，兴业银行境内2020家网点均公示减费让利服务价目表，发放小微企业客户和个体工商户服务减免宣传单。同时，银行客户服务人员主动与企业沟通对接，讲解费用减免政策，及时开展账户尽调和后续客户服务工作，提高企业客户服务满意度。

“兴业银行将继续践行‘ 惠企利民’理念，持续加大对小微企业和个体工商户的减费让利力度，切实惠及市场主体。” 该行相关负责人表示，下一步将持续加强线上线下服务能力，不断提高业务办理效率，做到“降费不降服务”，进一步支持小微企业和个体工商户稳定发展。

(责编：曹淼、李源)