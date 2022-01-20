原标题：阿里孙利军分享乡村发展经验：让年轻人成为减贫和发展的生力军

“把互联网与乡村紧密结合，把阿里和社会的人才给乡村‘送进去’，用产业帮助乡村把当地人才‘留下来’，再通过教育，来为乡村发展‘育未来’，这是阿里在中国乡村振兴领域的探索和实践。”

1月18日，阿里巴巴公益基金会理事长孙利军在参加“中非合作论坛第八届部长级会议后续工作研讨会”时表示，阿里公益和非洲朋友们共同意识到，推动非洲乡村发展，除了环境保护、电商销售等举措之外，更重要的，通过产业、教育和科技，帮助当地人、尤其是年轻人，获得更多机会和空间。

据悉，为保持中非合作论坛第八届部长级会议的良好势头，探索多边支持切入点，落实会议重大承诺和倡议，非洲驻华使团和联合国驻华系统于2022年1月18日在北京共同举办主题为“共创更绿色、更繁荣、更健康的未来”后续工作研讨会，旨在进一步加强中非之间日益增长的伙伴关系。非洲驻华使团，非洲联盟，外交部、商务部、国家国际发展合作署等中国政府部门，联合国国别工作组，中国研究机构以及相关基金会参加了本次活动。

阿里巴巴是本次会议受邀分享的中国企业。孙利军在演讲中介绍，在中国乡村振兴战略指导下，阿里从2019年起先后派出乡村特派员、专业设计师和“乡村技术官”前往欠发达县域，把人才“送进去”，从产业、人才、科技三个方面，探索互联网助力乡村的新模式。现在，阿里设计师在当地免费帮助县域设计农产品品牌，“乡村技术官”们也在乡村尝试数字化养殖，通过区块链溯源，让城市消费者放心消费，拓宽销路。

在孙利军看来，把人才“送进去”是第一步，更重要的是发展乡村产业，就需要用产业吸引更多年轻人“留下来”，返乡就业回家创业。在贵州普安，乌金鸡是当地特产，但长期只能本地售卖，销路不畅。现在，通过阿里的多次培训，有很多位“农村主播”开始通过电商直播来销售乌金鸡。同时，阿里乡村特派员罗盈平还在当地引进了育种场，养殖基地，对接贵阳的屠宰场、包装厂，把乌金鸡卖到了盒马、大润发等商超平台，让乌金鸡走出大山。

此外，2020年，阿里巴巴还在山西平顺县建了一家AI标注基地，让乡村与领先的人工智能产业搭起桥梁，在当地招聘了AI标注师100多人，不但可以照顾家庭，还可以在县城买房子了，吸引了一半以上的员工从外地返乡就业。据统计，阿里巴巴已在多地一共建设了37家客服中心，4所“假发工厂”，10个“AI标注基地”，创造了1.1万个就业机会。

同时，孙利军在演讲中提到，乡村基础教育是阿里公益助力乡村人才振兴的重点。阿里巴巴公益基金会、马云公益基金会、蔡崇信公益基金会和其他公益机构合作，通过提供资助和培训以及建设操场和音乐教室等各种方式，助力乡村基础教育，让十多万乡村师生从中受益。

“以人为本的互联网科技，正在为乡村提供实实在在的帮助，使更多有理想的年轻人成为乡村减贫和可持续发展的生力军。”孙利军说。

(责编：李源、曹淼)