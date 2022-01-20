原标题：【星辰大海】“经略海洋”中集担当：“担”起大国重器，“当”在自主创新

蓝鲸1号”和“蓝鲸2号”是目前全球最大、钻井深度最深的半潜式海上钻井平台；“长鲸1号”深远海智能化网箱，创造了两个世界第一和五个全国第一，成为引领全国海洋牧场建设的示范工程；中集与VanOord公司签下一笔全球最大、也是最新一代的风电安装船合同。双方将打造主尺度、升降能力、起重能力均居同类产品之首的风电安装船……

中集来福士把握国家海洋强国战略以及山东省新旧动能转换综合试验区、山东自贸试验区等重大战略部署带来的历史机遇，精于自主创新，工于大国重器，在海洋油气、海洋清洁能源、海洋蛋白、海洋空间利用等领域持续突破，交出一份“海洋资源综合开发”的答卷。

海工+海洋牧场，为动能转换与乡村振兴注入新动能

烟台，全省第一度核电、第一度海上风电发出的地方，海洋高端装备制造业巨擘中集来福士就在这里孕育、起航。

耕海牧渔、挺进深蓝，需要培塑产业新优势。海洋牧场作为烟台“海洋强市”、山东“海洋强省”战略的重要载体，它既是“全国一盘棋”做好经略海洋大文章必须肩负的时代重任，同时也是海洋渔业产业高质量发展的“新引擎”。

激活海洋牧场这个“棋眼”的关键，是加快海洋科技创新步伐。中集来福士将发力点之一聚焦于海洋牧场不但底气十足，而且大有可为。底气在哪？——海工制造。

2017年以来，“国之重器”“蓝鲸1号”“蓝鲸2号”“维京龙”“兴旺号”“仙境烟台”相继诞生；2010年以来，中集来福士开始陆续交付钻井平台。其中，“蓝鲸2号”由自然资源部组织，中集来福士与中石油携手，实施我国第二轮可燃冰试采，创造产气总量和日均产气量两项新的世界纪录。“蓝鲸1号”荣获“第五届中国工业大奖”，并助力中海油出色完成我国南海首个自营深水气田 “陵水17-2”首口开发井作业任务。

当“海工制造”遇上“海洋牧场”，中集来福士奏响“油转渔”的新时代“海上牧歌”：将海洋工程装备技术嫁接到渔业领域，通过高端大型装备的加持帮助海洋渔业走向深远海，降低以往养殖模式带来的海岸线生态环境压力，增加海洋利用率；实现规模效应和养殖周期的规范化操作，保障食品安全；融合一二三产业相结合，实现质量发展、绿色发展和高效益发展，助力我国海洋渔业实现转型升级。

其中，中集来福士设计建造的“经海001号”深海智能网箱平台，有效养殖容积约7万立方米，通过自动投喂、水下监测、水下洗网等设备，实现了网箱平台养殖的自动化、智能化，填补了我国在30米水深养殖水域坐底式网箱养殖的空白。

如今，“经海001号”已经与岛上的渔业合作社100多户渔民签订了“大渔带小渔”的合作养殖协议，每年可以收购鱼苗60多万斤，堪称一座巨大的“蓝色粮仓”，助力广大渔民走上致富路、乡村走上振兴路。12月1日早，“经海001号”迎来了提网收鱼，首批2.5万尾近4万斤的成品黑鲪鱼将销往全国各地。

“腾笼换鸟、凤凰涅槃”“打造乡村振兴齐鲁样板”，坚持动能转换、乡村振兴两条线共同发力，探索动能转换与乡村振兴“聚合”“聚变”之道，中集来福士交出了令人满意的答卷：

2018年中集来福士成立中集蓝海洋科技有限公司，跨出了“油转渔”的坚实步伐。24座海洋牧场平台相继投放，国内首座坐底式智能网箱“长鲸一号”、首座休闲渔业综合体“耕海一号”、首座海珍品网箱“国鲍一号”、“百箱计划”首座网箱“经海001号”以及全球最先进的三文鱼养殖工船等装备先后投产，“九仙云”海洋渔业大数据平台上线，成为贡献优质海洋蛋白的“海上新粮仓”，为动能转换与乡村振兴注入强劲新动能。

实践证明，中集来福士积极响应国家“一带一路”倡议和“海洋强国”战略，抓住新旧动能转换的历史机遇，汇聚中国海工力量，形成产业生态圈，在巩固海洋油气领先地位的基础上，积极布局全球“大海洋”产业。中集来福士“油转渔”“油转游”进程将引领中国水产养殖由近海走向深远海，建立海洋大数据库，构建局部生态平衡示范体系，带动水产养殖、水产品加工、休闲旅游等一、二、三产业协同发展，意义深远。

海工+新能源开发，主动融入新发展格局

主动融入新发展格局，推动高质量发展，出发点和落脚点都是增进人民福祉。在中集来福士看来，推动动能转换与乡村振兴“聚合”“聚变”是其一，践行“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念是其二。其中，作为负责任的大国，中国更是将“碳达峰、碳中和”提到了“事关中华民族永续发展，事关人类命运共同体”的重视程度，作为中国经济社会发展中的一项重心工作来抓。

今年，碳达峰、碳中和被首次写入政府工作报告。在此背景下，节能减排、提高能源利用率、新能源开发等一度成为时下“热词”。事实上，两年前，中集来福士就已经开始布局海上风电，在海上风电装备制造、风场资源开发、运输安装、运维服务领域取得了领先优势。而且中集来福士在海上风电的成本端和收益端都已有相应的布局，和相关方也已形成了良好的合作关系。

在“2021碳达峰碳中和烟台论坛”上，烟台打捞局、烟台中集来福士海洋工程有限公司等7家相关单位共同签署了《中国北方海上风电产业联盟成立协议》，中国北方地区首个风电全产业链联盟就此成立，对推动山东省及周边地区海上风电产业高质量发展意义重大。

目前，中集来福士积极推动传统海工平台在海上风电领域内的创新利用，已经完成3座海工平台的海上风电部署利用，其中包括2座半潜起重生活平台，1座自升式海工平台，通过简单适应性改造后，已于今年先后快速度部署于广东、江苏和山东的海上风场施工开发，现场高效作业表现得到了客户的积极认可。该模式也为了下一步风电装备改装或升级改造奠定了基础，多种方式促进实现海上风电平价开发。

去年9月12日16时31分，随着34号风机在山东海阳南部海域徐徐转动，浩荡海风带动风机发出了清洁“绿电”。“山东首台风机是由我们交付的首个海上风电安装船实施安装的。”中集来福士研发中心总监傅强介绍，如今新业务正茁壮成长，2020年的海上风电订单就占了订单总额的40%。

中集来福士先后与国电投、中广核、华能、华电、三峡能源、挪威国油等国内外领先企业签署战略合作协议，国内、国际“朋友圈”不断扩大。中集来福士自主设计的“凤凰”系列浮式风机，年初已在上海交通大学完成水池试验，首台样机将在福建风电场安装就位；适应复杂海况、能进行12兆瓦到20兆瓦大功率风机安装的“3060”系列首艘深水海上风电安装平台，也已进入正式设计及建造阶段。这同样是由中集来福士自主设计并建造，建成后将满足中国海域、欧洲北海及东南亚海域的作业需求。

去年下半年，中集来福士与荷兰VanOord公司签订1+1条大型风电安装船EPC总包建造合同，该项目是全球最新一代风电安装船，能够安装高达20MW的风力涡轮机。同时该项目也更加注重绿色环保，配备大容量甲醇储舱和甲醇双燃料主机，二氧化碳排放量将降低78%，氮氧化物排放将减少到绝对最低限度；配备约5MW电池包，极大地提高了能耗效率，并降低运营燃料消耗。

随着海上风电进入平价期，依托海上风场已有设施，通过风渔结合立体式综合利用海洋资源，将能够更好改善海上风场收益。中集海工作为海洋牧场行业先发领军企业，率先推出浮式和固定式海上风机融合牧场网箱解决方案。中集来福士致力于为风电及渔业客户提供风渔结合一体化解决方案，从前期勘测、规划、设计、建造、安装至智慧运维全生命周期服务。

海洋是个巨大的宝藏，经略海洋的每个领域都是一篇锦绣文章。中集有产业基础，有科研实力，有人才根基，有创新动力，正在将海域开发、海洋产业、海洋科学连接成片，绘就波澜壮阔的海洋资源综合开发图景，注解着“经略海洋”的中集担当。

当前，站在“两个一百年”奋斗目标历史交汇点上，面对新发展阶段、新发展理念、新发展格局，中集来福士党委书记、总裁王建中表示，在基础的、核心的、解决卡脖子的关键技术方面继续阔步前进，不遗余力地加大研发力度，重塑国产化方案和供应链。并以更加自信、更有担当，以舍我其谁的精神，成为海洋强国的扛旗者，成为引领行业先锋、引领行业风气、引领行业先河之角色。

(责编：曹淼、李源)