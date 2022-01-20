原标题：星辰大海 | 江苏：面海而歌，中国海洋文化的高地

954公里长的海岸线，

北起苏鲁交界的绣针河口，

南至长江北支河口，

经连云港、盐城、南通3市。

辽阔平坦的淤泥质海岸上，

“两淮盐，天下咸”，

黄金海岸名不虚传；

独一无二的辐射沙脊群边，

荻芦舞风、鹤唳鹿鸣，

世界遗产当之无愧；

江海交汇、海陆交融带来发达的航运，

鉴真在古扬州港东渡，

圆仁从南通古掘港登陆，

郑和由太仓浏家港七下西洋；

作为古代海陆交通的“十字路口”，

“海丝”在这里开辟、发展并走向巅峰，

留下了灿烂的海外交流历史

与丰富的海洋文化财富……

这里，我们的江苏，

中国海洋文化的高地！

吴盐胜雪

“并刀如水，吴盐胜雪，纤手破新橙。”

纤纤玉手，拿起锋利剪刀，剖开新上市的鲜橙，抹些两淮地区出产的洁白细盐，最后画面定格在一对才子佳人的浓情蜜意里，北宋婉约派词人周邦彦的《少年游》妥妥是为吴盐撰写的“广告脚本”。

吴盐，即淮盐，是两淮（淮南、淮北）盐业的统称，因淮河横贯其中而得名。

得益于辽阔平坦的淤泥质海岸，淮盐产量之多、品质之佳，始终为全国海盐之冠。

两淮盐业正式起步于西汉，汉高祖刘邦的侄子吴王刘濞，“招致天下亡命者盗铸钱，煮海水为盐”，很快富可敌国；兴于唐宋，当时以免除徭役为优惠条件，招募无业游民来到两淮地区，进一步促进了盐业生产；盛于明清，此时煮法制盐已发展为晒法制盐，产量增加，“盐课居赋税之半，两淮盐课又居天下之半”。

晒盐图

与此同时，从隋唐开始，扬州作为全国的漕运与盐运中心，盐商迅速积累起巨额财富，并带动了当地经济与文化的繁荣。

悠闲的盐商

淮盐两千年的发展史，创造出巨大的社会财富，助推了江苏沿海地区的发展，也孕育出颇具特色的盐文化。

鹤唳鹿鸣

位于盐城的中国黄(渤)海候鸟栖息地，有一片广袤滩涂，海风和潮水交替作画。黄河夺淮入海，冲刷出全世界独一无二的辐射沙脊群，孕育了数百种底栖生物。

作为濒危物种最多的东亚-澳大利西亚候鸟迁徙的关键枢纽，每年有20万到30万只越冬候鸟在此栖息。这片湿地因各种鸟类受到世界瞩目，也因这群“鸟类爱好者”的守护和记录，让这里成为中国与世界联系最紧密的自然遗产。

这里是丹顶鹤越冬的天堂。每年深秋之交，湿地王国里的“鹤爸们”勘测查验，等待着“贵宾”到来。他们扎根在这里护鹤、育鹤，交织出人鹤共舞的最美画卷。

这里还生活着全球数量最多的野生麋鹿。野生麋鹿的警惕性很高，最近的观察都要200米开外。尊重麋鹿，保护麋鹿，是巡护人对这方土地的承诺。

2019年，中国黄(渤)海候鸟栖息地(第一期)获批入选世界遗产名录。

这片湿地，孕育着令人敬畏的蓬勃生命，也承载着薪火相传的人类海洋文明。

天下第一码头

元灭南宋后，需将缴获的皇宫宝物以及江南粮食运送至元大都，此时隋唐大运河由于战乱等原因“河益堙废”，而京杭大运河尚未开通，务实的元世祖忽必烈不拘一格，大胆启用朱清、张瑄等海盗，成功开辟了从苏州太仓浏家港（今太仓港）至天津界河口的海上航线，顺风10日即可到达。

得海运之便，浏家港成为元代重要的对外贸易港口，通高丽、日本等国，号称“六国码头”、“天下第一码头”。明朝郑和七下西洋也以浏家港为起锚地和回航安泊之所，揭开了世界大航海时代的序幕。

《六国码头通商图》，邢少兰绘

2016年至2017年，为配合地方经济建设，苏州市考古研究所对太仓樊村泾元代遗址进行了长达两年的考古调查、勘探和发掘，发现了430余处元明时期的遗迹，揭开了浏家港的风采；出土了150余吨以龙泉青瓷器为主的遗物，与20世纪70年代韩国新安沉船出水的龙泉青瓷器类型高度一致，说明元代龙泉青瓷曾在太仓集结，通过浏家港远销海内外。

韩国新安沉船出水的龙泉青瓷器VS中国太仓樊村泾元代遗址出土瓷器

除了浏家港，还有古扬州港、海州港（今连云港）等重要港口，这些海港的兴替，浓缩了上千余年的江苏海运盛衰的历史。

跋涉沧溟十万里

牵星过洋，跋涉沧溟十万里，从江苏起航的郑和七下西洋，浓墨重彩地写下了中国古人关于星辰与大海的不懈探索。

“过洋牵星术”是古代的一种天文导航，当一个人位于地球上的不同位置时，看同一星座或恒星，在地平线上的高度是不同的，郑和船队就是通过1指到12指的牵星板，测量所在地的星辰高度，计算该处的地理纬度，以此测定船只的具体航向。

郑和的远洋“宝船”则是历史上最辉煌的木船，时人采用了中国传统的水密隔舱技术，提高了船体的抗沉性、构造强度与装卸效率，在推山倒岳的洪涛巨浪面前“悠然顺适，倏忽千里，云驶星疾”。

借助当时最先进的天文导航与造船技术，郑和率领大规模船队，历28年之久，横跨印度洋，足迹遍及东南亚、南亚、西亚及东非30余国，打通了中西交通的重要航道，发展了大明同亚、非各国的友好关系，促进了中外经济贸易，堪称世界帆船航海史上的壮举。

一路上，郑和船队满载货物，以丝绸、瓷器、铁器等大明精美手工业品，换取沿线各国的珍珠、珊瑚、宝石、香料、麒麟、狮子、鸵鸟等特产，这些友好贸易促使双方建立外交关系并进行后续经济交流，将海上丝绸之路推向巅峰。

明朝人眼中的麒麟

如今，在江苏留下了太仓起航地、龙江宝船厂、天妃宫、马府街、渤泥国国王墓等与郑和以及下西洋有关的遗迹，承载着丰富的航海历史记忆。

回顾往昔，江苏的文化因海洋而显得特别有韵味；放眼未来，江苏的文化将因海洋而变得更加精彩。（五柳）

(责编：曹淼、李源)