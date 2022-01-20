原标题：向海图强 打造高质量发展“蓝色引擎”

为深入挖掘沿海城市在推进海洋生态保护、海洋经济发展、海洋权益维护方面的生动实践，由中央网信办传播局主办，河北省委网信办、山东省委网信办、江苏省委网信办、福建省委网信办、海南省委网信办、人民网承办的星辰大海—沿海城市展望“十四五”网络主题活动已于日前启动。

中国是一个海洋大国，从古至今，中国人探索海洋的脚步从未停止。关心海洋、认识海洋、经略海洋，坚持以新发展理念为引领，建设“生态海洋”、构建“和谐海洋”、拥抱“幸福海洋”，打造高质量发展“蓝色引擎”，推动海洋强国建设不断迈出坚实步伐，就一定能够绘画出新时代更精彩的“耕海牧渔”新图景，持续增进亿万民众的“蓝色福祉”。

向生态保护要潜力，开发“深海良田”。良好生态环境是公平的公共产品，是普惠的民生福祉。利用海洋资源、发掘海洋沃土，生态保护是重要前提，也是生态文明建设的必然要求。各地牢固树立“绿水青山就是金山银山”观念，坚持以保护促发展、在发展中保护，从向海而生因海而兴，到靠海吃海资源衰退，再到如今修复海洋爱海护海，坚持以新发展理念为引领，彻底摒弃“竭泽而渔”的传统模式，下大力气保护海洋生态，努力形成“捕捞向养殖、陆地向浅海、近海向远洋、粗放利用向绿色健康、养殖为主向多产融合、劳动密集向信息智能”转变的现代渔业发展新模式，不仅使得水天一色的蓝色美景重现，而且促进了珍贵海洋生物的重生，为可再生利用、可持续开发创造了条件。

向产业发展要效益，增进“海洋福祉”。蓝色海洋是我国经济社会发展的重要战略空间，是孕育新产业、引领新增长的重要领域，保护是为了更好地赋能发展、造福人民。江苏省连云港市近年来靠海水养殖紫菜，条斑紫菜育苗、养殖、加工规模全国领先，年总产值达到25.04亿元，占渔业总产值的12.8%，不少群众因此实现增收致富，这只是沿海城市因地制宜、发展优势海洋产业的一个缩影。各地以深蓝产业发展为重点，调整优化产业布局，聚力发展海洋战略性新兴产业，大力推进现代海洋产业体系建设，海洋经济转型升级和集聚发展步伐不断加快，收获了大海越来越慷慨的馈赠。2020年全国海洋生产总值超8万亿元，“蓝色良田”变身“蓝色粮仓”，对全国经济增长的贡献份额不断提升。

向科技创新要动能，逐梦“星辰大海”。创新是引领发展的第一动力，逐梦“星辰大海”，同样必须依托科技创新力量的支撑。大连第一座海上石油钻井平台，秦皇岛中国首个海上油田群岸电应用项目，青岛海洋科学与技术试点国家实验室，“中山大学”号最大海洋综合科考实习船……深海科研项目、大国重器见证着我国海洋创新实力的持续增强，智慧港口、5G海洋牧场平台等新型基础设施建设加快推进，为发展壮大海洋经济提供强劲支撑。“十四五”规划纲要对加快建设海洋强国作出新的部署，提升海洋科技自主创新能力，维护和拓展国家海洋权益，优化海洋经济空间布局，加快构建现代海洋产业体系，协调推进海洋资源保护与开发，畅通陆海连接，增强海上实力，我们一定能走出依海富国、以海强国、人海和谐、合作共赢的中国特色海洋强国之路。

(责编：曹淼、李源)