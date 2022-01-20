原标题：【星辰大海】江苏连云港：不负山海禀赋 铺实高质发展“渔家路”

“不堵车了，新年假期的民宿预定也更加火爆。”随着通往礁石湾民宿群的双向车道拓宽工程近日完工，江苏连云港连云区西连岛村村民武波家500多平方米的临海民宿更加供不应求。“洗脚上岸”谋生于渔旅融合，已然成为当地渔民的新选择、新希望。

近年来，连云港积极布局生态养殖、休闲度假、文化旅游三大产业集群，在江苏这条美丽海岸线上，带领广大渔民走向更高品质的乡村振兴路。

“看这里，看这里，光海鲜饺子我们就能做出20多种口味！”渔嫂谭娇正在海鲜直播基地充满激情地上线推介。线上做“主播”、线下是“导游”，在连云港连云区的渔村码头，活跃着这样一批“渔嫂网红”，她们宣传本土美食、美景，推介民宿及特色小吃，成为连岛海滨风情小镇的一道靓丽风景。据了解，该区拥有年交易额100万元以上的涉渔特色电商7个，旅游从业人员4万余人，带动村民就业过万人。

围绕打造省级旅游风情小镇连岛样板，连云港大力推进休闲渔旅一体化。大力发展观光渔业，建成150米长海上彩色景观浮桥；打造“连岛海鲜美食街”绿色通道，入选“连云港旅游十大名街”，被评为市级“餐饮示范一条街”。小镇客厅、“礁石湾”民宿群、渔村村史馆等成为来岛游客打卡新地标，不断为丰富旅游业态、拓展增收就业渠道开辟新天地。

隔海相望的另一边，高公岛“海洋牧场”的发展定位愈加清晰。“村里养得很成功，今年我也准备试试水。”从上世纪90年代开始，高公岛养殖大户刘道喜就在紫菜行业摸爬滚打。新年伊始他退养一部分紫菜海域，计划改放2万笼“三倍体”牡蛎，走上从紫菜“黑金”到生蚝“白金”的转型之路。

据了解，近两年紫菜行业快速扩张，养殖密度过大带来减产，市场行情多变导致收益不稳。而泡沫浮体、清除杂藻的酸剂可能引发的环境问题，更让产业调整迫在眉睫。

连云港海渔部门、渔技专家将全程“保姆式”服务送到渔村，带领村党支部、养殖大户北上取经，开始探索“南北接力”的贝类养殖新出路。“连云海域风大，牡蛎苗种存活率低，但海水营养丰富适合育肥，就南北优势互补，将山东那边培育的牡蛎苗种引到这边来，30来天便能增肥3、4厘米，价格至少翻一番，管理成本还比紫菜低，更能促进海洋生态的平衡优化。”村主任张祖宝心里的这本帐已然变成了养殖户的切实收益，推动实现绿色发展。

陆桥起点、老窑港埠，在优良海洋生态的千百年呵护下，独具特色的渔家文化如明珠点缀。新年到来，百年石城“连云老街”以鲜明的海洋特色烘托出欢乐的节日氛围。以“格兰诺克”号巨大游轮模型为背景，贝雕、修造船等传统技艺展示，与各式“海味”小吃的“烟火气”一道，展示着山、海、港、城的风土人情。“贝雕画极具海洋特色，传承的同时还研发出活性炭贝雕、瓷器贝雕等多种产品，在连云港自贸区注册公司后，营销更为专业，并走向国际。”连云老街文旅开发负责人洪亮介绍道。

如今，马鲛鱼丸、凉粉、麻虾酱等渔家美食以制作场景化、技艺体验化融入景区餐饮服务；民宿在装饰设计、员工服饰、器具使用上植入非遗元素，带来沉浸式体验；随处可见的特色伴手礼、非遗文创，和景交车上的沿途播放的传统曲艺、渔家故事，更让游客全身心融入，切实让海洋元素“动”起来、“活”起来。（易敏）

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