本报记者 王 政

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新能源车企提供更完善的充电桩安装服务、供电部门主动排查充电桩安装需求、法院作出有利于新能源车主的判决……面对不少小区物业以各种理由不配合充电桩安装的情况，各方形成合力，缓解新能源汽车充电难。

非产权车位不批、非长租车位不批、电容量不足不批、消防安全未达标不批、其他业主不同意不批……记者在调查中发现，不少新能源车主遭遇过物业的不允许、不配合。中国电动汽车充电基础设施促进联盟调查发现，截至2021年底，居住地物业不配合是新能源汽车未随车配建充电设施的主要原因之一，在38.1万条样本中占比高达9.9%。

国家发改委等部门发布的《关于加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知》明确规定：对于占用固定车位产权人或长期承租方（租期一年及以上）建设充电基础设施的行为或要求，业主委员会（或业主大会授权的管理单位）原则上应同意并提供必要的协助。

国家政策明确支持，小区物业的配合度却有待提高，根本原因何在？怎么有效解决？记者进行了调查。

车企延伸充电桩安装服务

“有长租地下停车位，小区电表容量充足，物业还是不同意安充电桩！”家住广东省清远市清城区某小区的江女士，找物业报批充电桩安装手续时碰了“软钉子”。物业的理由是：新能源汽车充电存在自燃风险，为安全考虑，私人充电桩的车位必须有消防喷淋系统。而在地库喷淋系统建设过程中，小区规划了少量没有喷淋系统的车位，恰巧江女士的车位就是其中之一。

不得已，江女士向小鹏汽车售后服务部门发起求助。客服到现场了解情况后，与江女士和物业共同商定了解决方案——由业主自行购买喷淋系统安装在自己车位上方。

历时29天，江女士的充电桩终于安装完成。相比之下，广东省佛山市顺德区某小区业主陆女士的经历就更坎坷了。虽然按照要求提供了施工方案、安全承诺书、防火责任书等材料，但物业这一关还是没过。在小鹏汽车家充团队的协助下，陆女士经过住建、消防、供电、社区居委会、12345热线多方协商，好不容易说服物业同意安装充电桩，可看到物业要求的施工方案及费用后，她却不想装了。

“物业要求全程单独做桥架敷设线缆，才可以安装充电桩。陆女士的车位离配电房比较远，需要用线大约80米，预计费用在6000元左右。”小鹏家充团队龚师傅介绍，他们代替用户与物业协商，终于说服对方采取吊杆安装方案，全程沿着现有桥架套管敷设电缆。“按照物业要求，我们给出了相关图纸方案，终于得到了物业批准。”龚师傅说。

车主寻求法律支持

广东省东莞市凤岗镇某小区的业主钟先生，因为充电桩安装将小区物业公司告上了法庭。

按照当地报装流程，车主需要向供电部门提交身份证明、停车位产权证明或购置合同、所在小区物业或业主委员会出具的充电桩安装同意书3份材料。“前两项都好办，最后一项安装同意书，小区物业以存在消防安全隐患为由一直不肯出具。”钟先生说，他希望法庭判决物业出具同意安装证明。

2020年11月5日，东莞市第三人民法院桥头法庭对该案进行了公开开庭审理。最终法院认为，安装充电桩是新能源汽车实现使用目的不可或缺的设备，钟先生作为车位长期承租方，有权在车位上安装与其汽车配套的充电桩，被告应予以配合。法院一审判令小区物业公司于判决发生法律效力之日起5日内为钟先生出具同意安装充电桩的证明。

同样经历了一场诉讼之后，四川省成都市锦江区三圣街道业主陈女士从物业公司拿到了同意安装新能源汽车充电桩证明，并顺利安装了充电桩。审理此案的成都锦江区人民法院认为，陈女士希望在停车位上安装充电桩的主张，虽然《物业服务合同》无明确约定，现行法律也无明确规定，“属履行方式不明确，应当按照有利于实现合同目的的方式履行。”最终，法院判决物业公司出具证明，并协助陈女士安装充电桩。

针对物业不配合充电桩进小区问题，国家电网厦门供电公司积极推动地方行业协会出台充电设施进小区支持政策，明确物业公司配合建桩责任。南方电网深圳供电局更是主动排查现有小区、城中村潜在充电桩安装需求，对有意愿安装且具备安装条件的，主动与物业公司、村委会协商装表方案，并提前装设电表。现在，当地车主如果想安装充电桩，直接扫一下电表上的二维码，就可以申请办理。

明确安全管理责任，为小区物业减压摊责

争取物业的配合、支持，很关键的一条是要明确安全管理责任。

家住佛山市南海区大沥镇的蔡先生，在小鹏汽车家充团队的协助下，备齐了充电桩施工方案、安全承诺书、防火责任书。但是物业仍然有顾虑，要求有小区100位业主签字同意，才可以安装充电桩。经过多次沟通，物业终于让步，蔡先生拿着与自家车位相邻的10位车主的同意签字，换来了物业的安装同意书。

“要批准建桩申请，得先让小区100位业主签字，物业真正担心的是承担主要管理责任。”小鹏家充团队工作人员表示，新能源汽车充电起火事故虽然只是偶发，但无人值守的私桩一旦起火，很可能会波及周边车辆，甚至追究物业公司责任。

业内专家介绍，工信部组织制定的3项电动汽车强制性国家标准已于2021年1月1日起开始实施。为达到国标要求，新能源车企均采取了相应技术手段，动力电池安全性得以大幅提升。不过，新能源汽车充电工况复杂，现阶段还是无法杜绝极端情况下出现热失控的现象。

“业主担心新能源汽车充电有可能引发火灾，物业自然高度重视小区的消防安全。我们在选择社区公桩地点时，就曾煞费苦心，最终选定了离建筑物较远的中心草坪区域，大家才放心。”上海市新南家园物业经理胡朋坦言，不少物业公司以消防安全隐患、电容量不足等为理由不支持小区业主安装私桩，根本原因还是权责不明确。

2021年8月，成都市出台的居民小区电动汽车充电设施建设管理实施细则，对私桩制定了“谁所有，谁负责”的原则——居民自用充电桩由所有权人负责运行维护管理，承担安全管理主体责任；电动汽车生产（销售）企业对其质保期内的充电设施质量安全负责；小区管理单位应加强日常巡视，协助并监督充电设施所有权人履行安全责任；充电运营商负责统建统管充电设施运行维护管理，承担安全管理主体责任。

“对利益相关方的充电安全责任作出明确界定，不仅为小区物业减压摊责，更有利于提升充电设施设计生产、安装使用、维护保养、监督检查全流程的安全。”业内专家表示。

《 人民日报 》（ 2022年01月21日 07 版）

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(责编：牛镛、袁勃)