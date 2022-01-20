本报记者 王 政

数据来源：公安部、中国电动汽车充电基础设施促进联盟

2021年7月30日，中共中央政治局会议要求，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展。国办印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出，要加强充换电、加氢等基础设施建设，加快形成适度超前、快充为主、慢充为辅的高速公路和城乡公共充电网络。

随着政府配套政策逐步完善、相关职能部门放管服改革深化、电桩运营企业经营模式创新以及新能源车企配建私桩服务延伸，我国已建成全球最大规模的充电设施网络。然而，调查显示，截至2021年底，仍有约一半新能源车主未随车配建充电设施。

随车配建私人充电桩落地难在何处？各地有哪些行之有效的解决措施？本版今起推出“充电基础设施调查”系列报道，通过记者在多地的调查采访，共同探讨破解“充电难”之道。

——编 者

“不用在物业、供电局间两头跑，扫个码就能申请充电桩。”家住广东省深圳市宝安区松岗街道朗下社区中海西岸华府的曾静旋没有想到，南方电网深圳供电局推出的“充电易”服务，让她安装充电桩如此便捷。

“物业要求消防部门先同意，才出具充电桩安装证明，多亏了岚图汽车售后部门主动上门勘查，3个工作日就办完了所有手续。”家住湖北省武汉市鹦鹉花园的丁逸说。

安装私人充电桩只需扫个二维码，物业、供电局、消防的建桩审批由车企“一肩挑”办理……对于曾静旋和丁逸而言，安私桩的过程可谓顺利。但记者调查发现，对于绝大多数老旧小区，尤其是停车位严重不足且没有固定车位的小区，实现便利充电依旧是个“老大难”问题。

1月18日，工信部召开节能与新能源汽车产业发展部际联席会议2022年度工作会议提出，加快充换电基础设施建设，破解老旧小区、高速公路“充电难”问题。在北京、上海、深圳、成都等城市，一些小区业委会、物业公司、汽车企业、电力部门创新建设模式，为车主充电难题找到了缓解的办法。

缓解充电难题，先在缓解停车难上下功夫

走进上海市奉贤区新南家园，第一个感觉就是停车位紧张。楼下道路一侧、草坪花坛旁边，除了刷上黄色禁停标志的消防通道，其余都被规划成停车位。

不过，在社区中心草坪一侧，记者远远看到一排空车位。“这就是小区新设的充电专用车位。”新南家园业主、业委会成员岳天宽说。

“私桩安装难，关键问题是停车位不足。”小区物业经理胡朋介绍，新南家园是2000年前后落成的小区，有70幢楼、2900多户居民，规划地面停车位1000个、地下车位160个，停车紧张已是常态。随着小区内新能源汽车保有量不断增加，充电设施不足的矛盾日益加剧。“从安全、规范考虑，物业公司原则上只同意地下长租固定车位安装充电桩，但之前个别业主在地面非固定车位上建桩，私安地锁、争抢车位、飞线充电等不规范行为时有发生。”

“解决充电难，首先要在开源上下功夫。”岳天宽代表业委会与居委会、物业公司多番调研协调，提出解决方案——在小区中心草坪旁边协调出10个车位，引进公共充电服务商上海森通智达新能源技术服务有限公司安装了10台充电桩。与此同时，将小区外围商铺的100多个车位利用起来，采取夜间潮汐停车模式，免费提供给小区包月车辆。

“目前小区的新能源汽车保有量还是比传统燃油车少的，为少数人挤占公共停车资源，燃油车主会有意见，之前占用充电车位等现象很难杜绝。”岳天宽说，开辟夜间共享车位以后，大大方便了小区过夜车辆，新能源车主们惊喜地发现，根本不用担心燃油车占位，充电车位上预埋的地锁几乎成了摆设。

弥补电桩缺口、提升充电便利性，小区公桩受欢迎

“之前都是在外面的公共充电站充电，耗时费力，现在可以在楼下充电，再也不用走那么远了。”在家住北京市丰台区紫辰院小区的陈先生看来，万帮星星充电科技有限公司投建的小区公桩非常实用。

据介绍，星星充电已在北京市没有固定车位、无法安装私桩的300多个小区布局了5000多台公桩，国家电网则在北京2000多个小区投建运营了小区公桩。

在上海，以公桩代替私桩、满足老旧小区住户充电需求的案例也有不少。通过采取与物业合作经营、服务费分成的方式，上海市宝山区宝钢八村引入森通智达，安装了6台智能公桩。“在手机上的充电应用里就能查看充电桩使用情况，比到小区外充电方便多了。”业主徐女士说。

“2014年公司成立之后，我们就致力于私桩安装服务。渐渐地，我们发现安私桩越来越难，尤其是一些老旧小区，停车难还没解决好，安装固定私桩根本无从谈起。”森通智达负责人张猛介绍，2018年起，公司尝试在社区里跟物业合作，在公共车位上建设公桩。“充电桩建设费用由公司出，每度电收取用户0.6元左右的服务费，并与有需求的小区物业合作分成，这一模式受到普遍欢迎。”张猛说。

公安部最新统计数据显示，截至2021年底，我国新能源汽车保有量已达784万辆。“虽然目前我国随车配建私桩数量增长很快，但仍然有约一半新能源车主未随车配建充电设施。”中国电动汽车充电基础设施促进联盟信息部主任仝宗旗说，由运营服务商统一建设社区公桩，既能有效弥补私桩缺口，又方便车主就近充电，值得提倡。

设置公共快充桩、换电站，提供更多选择

“小区没有固定车位，没办法安充电桩，我特意买了一款换电车。”在海南省海口市长滨路蔚来换电站，市民郭女士等了不到10分钟，值守专员就为她的新能源汽车换好了电池。郭女士是个“用车大户”，每天往返澄迈老城两趟，接送读小学的孙子上下学，“开了200多天，已经跑了两万多公里，还可以享受免费换电服务，节省了不少电费。”郭女士笑着说。

南方电网海南电网公司新兴业务部副总经理蔡渊介绍，2021年4月开始，公司联合新能源汽车上下游企业，构建新能源汽车充换电基础设施“一张网”运营模式。长滨路蔚来换电站就是海南电网与蔚来汽车合作建设的首座换电站。“预计到2025年，全省将建成充电桩33.7万台、公共充换电站430座，基本实现全岛绝大部分公共充换电基础设施互联互通。”蔡渊说。

“真没想到，充电能像加油一样快。”广州市民张先生，前段时间报名体验了广汽埃安的超倍速电池技术，仅用4分30秒，只剩30%电量的埃安测试车就显示充电至80%。广汽埃安总经理古惠南介绍，到2025年，广汽埃安将在全国300个城市建设2000座超充站。

中国电动汽车充电基础设施促进联盟最新统计数据显示，2021年，公共充电桩新增34.0万台，公共充电基础设施增量同比上涨89.9%。截至2021年底，已建成公共充电桩114.7万台，同比增长42.1%。其中直流充电桩47.0万台、交流充电桩67.7万台。2021年，月均新增公共类充电桩约2.83万台。与此同时，我国换电站数量快速增长，由2020年底的555座，提升至2021年底的1298座。

“与换电模式一样，完备的公共快充网络与车企自建超充站，最大的优势是方便快捷。”业内专家表示，随着这一批公桩建设的推进，新能源汽车车主的充电体验将得到有效提升。

《 人民日报 》（ 2022年01月20日 10 版）

(责编：牛镛、袁勃)