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孙海洋一家五口首次团聚 1000万网友在抖音直播间见证

2022年01月21日08:24 | 来源：新华网
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原标题：孙海洋一家五口首次团聚，1000万网友在抖音直播间见证

　　1月19日下午，孙卓妈妈早早就在厨房忙活了起来，动手包饺子准备团圆饭，等待孙卓姐姐孙悦回家，迎接一家五口首次团聚这个特别的时刻。孙卓妈妈通过抖音账号独家直播记录了这一切。

　　直播中，孙卓弟弟孙辉在屋里跑来跑去找面具，孙卓在自己房间整理书桌，此时的孙海洋正在接女儿孙悦回家的路上。一家五口各自忙碌的样子，充满着团聚的幸福和美好。

　　目前，孙卓已经回到孙海洋在深圳的家里，并如愿在深圳上了高中。孙海洋的女儿孙悦一直在新加坡读研，孙卓回到家的这段时间里，还未能与弟弟见上一面。1月19日，孙悦回国隔离21天结束后，终于见到了弟弟。

　　三姐弟一见面，便紧紧相拥。时隔14年，一家五口终于团聚，一家人的喜悦溢于屏幕。这一幕从抖音被传至全网。在抖音平台，孙卓妈妈抖音及今日头条直播看播人次超过1000万。

　　直播中，孙海洋说：“我要看着他们读书，看着他们参加工作，这就是我想要的。我们要的很简单，就是一家人健健康康。”孙悦也来到镜头前，向网友打招呼并致谢。弟弟的回家让她心生感叹，“今天、当下就是最好的，有想要见的人马上就去见，有想要做的事马上就去做。”随着孙海洋一家五口团聚的花絮在网上传开，“#孙海洋一家五口首次团聚“的话题也登上了各大媒体热榜。网友纷纷在抖音直播及视频中留言：“真好啊，跟着你们一家人一起分享了感动和欢喜”“祝福一家人，愿天下无拐。”

　　当天晚些时候，孙海洋也通过抖音分享了一家人团聚后的更多细节。视频中，孙海洋分享了一家人吃团圆饭的喜庆时刻，一家人频频举杯相庆，顽皮可爱的孙辉在一旁弹唱吉他。“一家五口在一起，吃饭了洗碗的洗碗，扫地的扫地，擦桌子的擦桌子，就这么简单的幸福，这也不容易，是你们一起努力过……”孙海洋说。

(责编：曹淼、李源)

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