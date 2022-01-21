人民网北京1月21日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，近日，水利部召开冬季农村供水保障工作视频会议，部署做好冬季、春节、北京冬奥会和冬残奥会期间农村供水工作。

水利部副部长田学斌表示，北京冬奥会和冬残奥会举办在即，各级水利部门要牢牢扛起政治责任，心怀“国之大者”，坚持问题导向，分区分类施策，全力做好冬季、春节、北京冬奥会和冬残奥会期间农村供水工作，为保持国泰民安的社会环境提供坚实的支撑和保障。

田学斌指出，一是针对节假期大量外出务工和探亲人口返乡，用水需求激增，要全面开展排查，加强监测，压实责任，强化管护，保障正常供水。二是针对珠江流域等地遭遇旱情，要立足抗大旱、长期抗旱的准备，完善抗旱保供水预案，增加可供地表水源，挖掘地下水源，优先保障生活饮用水，必要时采取拉水送水等方式，守住农村供水安全底线。三是针对北方和高海拔地区出现严寒天气，要瞄准当地常见冬季供水问题，制定详细应对方案，全面排查隐患，因地制宜完善填埋、包裹、排空、保温等防冻保暖措施，确保农村群众生活饮用水需求。四是针对北京冬奥会和冬残奥会期间供水保障需求，北京市和河北省各级水利部门要进一步提升供水质量和服务水平，及时消除化解风险隐患，确保不发生农村供水安全问题。五是针对青海、云南等地发生地震，部分农村供水工程受到震损，要组织对农村供水工程震损情况进行全面摸排，边查边修，及时恢复通水，保障群众都有水吃。

“各地要进一步压实农村供水管理‘三个责任’，树立底线思维，在春节前要逐级组织一次全覆盖排查，从源头到龙头，做到不漏一村，不落一户。排查结果要建立清单台账，及时妥善处理。地方水利部门和供水单位在春节期间要强化值班值守，畅通举报通道，把问题发现在基层，解决在基层。水利部将加强农村供水监管，确保广大农村居民过上一个吃水放心、用水舒心的祥和节日。”田学斌说。

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