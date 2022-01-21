原标题：LPR罕见“双降息”，房贷月供变少！买房更容易了？

又降息了！一个月的时间里，“央妈”连续两次下调1年期LPR(贷款市场报价利率)，共降了15个基点，5年期LPR更是20个月来首次下调，此轮降息将对经济、楼市、股市等带来什么影响？

传递稳增长信号

1月20日，全国银行间同业拆借中心公布本月贷款市场报价利率(LPR)，1年期LPR为3.7%，比上月下降10个基点；5年期以上LPR为4.6%，比上月下降5个基点。其中，1年期LPR创下连续两个月下行的纪录，5年期以上LPR则是结束了连续20个月的“按兵不动”。

招联金融首席研究员董希淼向中新财经表示，本月LPR非对称下降，基本符合预期。

“第一，中期借贷便利(MLF)中标利率下降推动LPR下降。第二，银行资金成本降低推动银行减少加点。去年以来央行两次实施全面降准，并加大对存款利率监管，优化存款利率自律上限确定方式，有效地降低了银行资金成本，使得银行有空间减少加点。”

董希淼分析称，本月LPR非对称下降，具有三个方面的积极意义。

第一，进一步传递出稳增长的信号。“信心比黄金更重要”，近期货币政策持续调整产生叠加效应，有助于恢复市场主体对未来的预期和信心，激发市场投资需求，推动经济稳步增长。

第二，引导金融机构降低市场主体信贷成本。1年期和5年期以上LPR双双下降，新增的短期和中长期贷款利率都有望进一步下行，直接利好实体企业。

第三，有助于更好地防范金融风险。去年11、12月，银行信贷投放增速有所下降，1月“开门红”情况并不理想，部分银行甚至出现“资产荒”。如果信贷萎缩的局面得不到扭转，银行体系的风险也将加大。

“从时机选择看，在美国加快收紧货币政策之前，本月LPR下行的时间窗口较为适宜，为我国赢得应对发达经济体金融政策外溢风险的主动空间。”董希淼称。

“刚需”购房可省钱

2021年下半年，个别房地产企业风险显性化，受此影响，房地产各类主体避险情绪上升，金融机构出现了短期的应激反应，购房信贷环境相对收紧，部分“刚需”群体申请住房贷款周期拉长。

LPR罕见“双降息”后，易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，此次央行降息政策，对于房地产市场将产生积极的影响，总结来说，有助于提振房地产市场的景气度。

“从房企角度看，中长期贷款资金成本将进一步降低，进而鼓励房企愿贷敢贷，较好激活房企2022年的投资和新开工意愿。”严跃进说，“从购房者来说，房贷利率成本进一步下调，将进一步激活合理住房消费需求，活跃交易行情。”

“103个重点城市的平均房贷利率已连续4个月回调且下降空间较上月扩大，放款周期进一步缩短。”据贝壳研究院数据，1月，其监测的103个重点城市主流首套房贷利率为5.56%，二套利率为5.84%，均较上月回落8个基点；本月平均放款周期为50天，较上月缩短7天。

其中，59个城市房贷主流利率环比下调，较上月增加19个，其中广州、深圳、杭州、南京、苏州等重点城市房贷利率均下调。放款周期方面，64个城市放款周期较上个月缩短，4个一线城市银行放款均加快，广州较上月缩短40天以上，北京平均缩短12天至70天以内，合肥、武汉、杭州、南京、厦门、成都等二线城市平均放款周期均缩短20天以上。

严跃进认为，此次央行降息，将进一步传导到房贷市场中，以100万元贷款金额、30年期等额本息还款的按揭贷款为例，在利率调整前，5年期LPR为4.65%，月供为5156元。此次利率调整后，LPR为4.60%，月供额为5126元。如此计算，月供额减少约30元。

“若考虑到商业银行可贷资金后续更加充裕、利率有进一步下调的空间，那么减负效应将更为明显。”

(责编：赵竹青、陈键)