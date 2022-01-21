我钱都去哪了？2021年居民消费榜告诉你
“辛辛苦苦干一年，我钱都去哪了”这个世纪难题，或许可以从下面这份榜单中找到答案。
日前，国家统计局更新公布了31省份2021年居民人均消费支出数据，上海以48879元的消费支出拔得头筹，北京以43640元位列次席。
截图来源：国家统计局
京沪步入消费“4万元梯队”
榜单显示，排名第一的上海2021年居民人均消费支出48879元，比起去年的42536元增长了6343元。
排名第二的北京则是凭借43640元的居民人均消费支出首次步入4万元大关，2020年北京的这一数据为38903元。
当然，能花就能挣。上海2021年居民人均可支配收入达到78027元，同样位列全国第一名，喜提“双冠”；北京的居民人均可支配收入75002元，首次突破7万元大关，喜提“双过大关”。
“3万元梯队”的竞争则更为激烈一些。浙江、天津、广东、江苏分别以36668元、33188元、31589元、31451元的成绩位列三到六位。
相比于稳居第三的浙江，天津和广东2021年的排名位次同2020年进行了调换。2020年，广东以仅仅31元的优势排在天津前一位。
8地人均消费支出超全国水平
论花钱能力，哪些省份位于全国上半区？
国家统计局公布的数据显示，2021年，全国居民人均消费支出24100元，扣除价格因素影响，实际增长12.6%。
与全国水平相比，上海、北京、浙江、天津、广东、江苏、福建、重庆的人均消费支出高于全国平均数据，这8地的“都市丽人”“都市帅哥”们，凭实力拉高了全国消费平均值。
再与收入对比，全国同样有8地2021年居民人均可支配收入超过了全国水平，排位分别为上海、北京、浙江、江苏、天津、广东、福建、山东。
由此，哪里的人相对更爱存钱，哪里的人相对更爱花钱，你是否看出一些门道呢？
钱都花在哪了？
“随着居民收入持续恢复性增长，居民消费需求逐步释放，消费支出保持恢复性反弹态势。” 国家统计局住户调查司司长方晓丹表示，2021年的居民消费支出持续恢复。
首先，2021年居民基本生活消费继续较快增长。全国居民人均食品烟酒支出两年平均增长8.6%，快于全部消费支出两年平均增速2.9个百分点。
其中，吃肉、喝奶涨得快——人均肉禽消费量45.2公斤，增长20.5%；人均奶类消费量14.4公斤，增长10.6%。吃饭、吃菜涨得慢——人均谷物消费量131.4公斤，增长2.6%；人均蔬菜消费量109.8公斤，增长6.0%。
其次，2021年居民消费恩格尔系数下降，服务性消费比重回升。2021年全国居民恩格尔系数为29.8%，比上年下降0.4个百分点。全国居民人均服务性消费支出10645元，比上年增长17.8%。
其中，其中，人均饮食服务支出增长38.0%，人均交通通信服务支出增长9.5%，人均医疗保健服务支出增长18.7%。
2021年，你的钱都花哪儿了？(左宇坤)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 夯实“三农”压舱石 开启农业新篇章
- 新年伊始，国新办举办了经济主题系列新闻发布会，发布了2021年主要经济数据，介绍了2022年的工作部署，并就社会各界关心的话题进行回应。对此，人民网推出了“聚焦国新办经济主题发布会系列报道”，进一步把握经济发展规律、坚定信心、走向未来，寻找稳中向好的中国经济“密码”。…
相关新闻
- 评论
- 关注