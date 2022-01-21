原标题：我钱都去哪了？2021年居民消费榜告诉你

“辛辛苦苦干一年，我钱都去哪了”这个世纪难题，或许可以从下面这份榜单中找到答案。

日前，国家统计局更新公布了31省份2021年居民人均消费支出数据，上海以48879元的消费支出拔得头筹，北京以43640元位列次席。

截图来源：国家统计局

京沪步入消费“4万元梯队”

榜单显示，排名第一的上海2021年居民人均消费支出48879元，比起去年的42536元增长了6343元。

排名第二的北京则是凭借43640元的居民人均消费支出首次步入4万元大关，2020年北京的这一数据为38903元。

当然，能花就能挣。上海2021年居民人均可支配收入达到78027元，同样位列全国第一名，喜提“双冠”；北京的居民人均可支配收入75002元，首次突破7万元大关，喜提“双过大关”。

“3万元梯队”的竞争则更为激烈一些。浙江、天津、广东、江苏分别以36668元、33188元、31589元、31451元的成绩位列三到六位。

相比于稳居第三的浙江，天津和广东2021年的排名位次同2020年进行了调换。2020年，广东以仅仅31元的优势排在天津前一位。

8地人均消费支出超全国水平

论花钱能力，哪些省份位于全国上半区？

国家统计局公布的数据显示，2021年，全国居民人均消费支出24100元，扣除价格因素影响，实际增长12.6%。

与全国水平相比，上海、北京、浙江、天津、广东、江苏、福建、重庆的人均消费支出高于全国平均数据，这8地的“都市丽人”“都市帅哥”们，凭实力拉高了全国消费平均值。

再与收入对比，全国同样有8地2021年居民人均可支配收入超过了全国水平，排位分别为上海、北京、浙江、江苏、天津、广东、福建、山东。

由此，哪里的人相对更爱存钱，哪里的人相对更爱花钱，你是否看出一些门道呢？

钱都花在哪了？

“随着居民收入持续恢复性增长，居民消费需求逐步释放，消费支出保持恢复性反弹态势。” 国家统计局住户调查司司长方晓丹表示，2021年的居民消费支出持续恢复。

首先，2021年居民基本生活消费继续较快增长。全国居民人均食品烟酒支出两年平均增长8.6%，快于全部消费支出两年平均增速2.9个百分点。

其中，吃肉、喝奶涨得快——人均肉禽消费量45.2公斤，增长20.5%；人均奶类消费量14.4公斤，增长10.6%。吃饭、吃菜涨得慢——人均谷物消费量131.4公斤，增长2.6%；人均蔬菜消费量109.8公斤，增长6.0%。

其次，2021年居民消费恩格尔系数下降，服务性消费比重回升。2021年全国居民恩格尔系数为29.8%，比上年下降0.4个百分点。全国居民人均服务性消费支出10645元，比上年增长17.8%。

其中，其中，人均饮食服务支出增长38.0%，人均交通通信服务支出增长9.5%，人均医疗保健服务支出增长18.7%。

2021年，你的钱都花哪儿了？(左宇坤)

(责编：赵竹青、陈键)