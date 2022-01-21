原标题：数字经济发展引擎动能持续升级

1月16日，2022年第2期《求是》杂志出版，国家发改委发表“大力推动我国数字经济健康发展”文章，并指出“不断做强做优做大我国数字经济”的重要路径，数字经济高质量发展战略再次明确。

文章显示，“不断做强做优做大我国数字经济”，需要集中力量推进关键核心技术攻关；适度超前部署新型基础设施建设；加快数字技术和实体经济深度融合；大力推动数字产业创新发展；提升数字经济治理水平；全面筑牢数字安全屏障。

其中，新型基础设施建设作为数字经济发展的重要底座，受到战略上的高度重视。文章指出，新型基础设施是新技术新产业新业态新模式全面发展的必要物质基础和关键支撑。要完善信息基础设施建设，构建一体化大数据中心体系，抓紧在全国建设10个左右数据中心集群。全面发展融合基础设施，逐步形成网络化、智能化、服务化、协同化的融合基础设施。并且要前瞻布局创新基础设施，建设协同、先进、开放、高效的创新基础设施体系。

从当前新型基础设施建设情况来看，受信息产业供给侧改革驱动，一些前沿的技术正在推动传统数据中心迭代升级，而新一代一体化大数据中心建设标准也趋于低碳化、集约化、智能化和服务化。去年全国低碳日，业内首个绿色一体化大数据中心方案面世。该方案倡导者中科曙光通过“液冷”等前沿技术应用与创新，构建了新一代绿色数据中心系统性节能减排解决方案，实现了计算资源的高密度集约化部署、智能化运维，并可提供从规划、建设到管理、运营的一站式服务。为数据中心绿色高质量发展进一步夯实了基础，为做强做优做大数字经济提供了底层支撑。

当前，数字经济高质量发展战略愈发明确，加码部署新型基础设施已是大势所趋。政策驱动叠加信息产业技术、模式和生态创新力量，新型基础设施建设开始率先进入绿色高质量发展通道，数字经济发展引擎动能持续升级，一幅更具竞争力的中国数字版图正在加速显现。（王峰）

(责编：赵竹青、陈键)