原标题：感知中国经济“韧”实力

2021年，中国经济其实面临着不少风险与挑战。

百年变局叠加世纪疫情，需求收缩、供给冲击、预期转弱。三重压力之下，中国全年经济总量达到1143670亿元，同比增长8.1%，为“十四五”开局之年交出一份亮眼的成绩单。

是什么支撑了这份成绩单？2021年的中国经济，表现出总量大、增长速度稳、发展后劲足的强大韧性，在全球主要经济体中，经济增速位居前列，成为不确定世界里的稳定器和主要发展引擎。

过去几十年，也正是这种韧性和潜力，支撑着中国经济一路爬坡过坎，迎战惊涛骇浪。

这一次，我们试图打开宏观经济的观察面，去到那些微观经济单元里看一看，看在中国经济的大海中，这些微观而具体的小水滴到底是什么样子。

过去的一个月里，我们去了一些大城市，也去到不同的乡村城镇，从国民经济支柱产业到“专精特新小企业”，从工厂的流水线，到餐馆超市，感知变化，探寻原因，希望从这一个个水滴中，看到中国经济大海的宏阔，感知中国经济的韧性。

凌晨依然灯火通明，这些小城故事多

县城一头连着城市，一头连着乡村，在很多方面兼具城市和乡村的特点。在经济大循环体系里，县域经济承担了重要的承上启下作用，也是中国经济活力与韧性的基石。

县城对于中国有多重要？数据显示，目前，全国1800多个县和县级市，经济总量占到全国38%，县域户籍人口数量，占到了全国户籍人口总数的63.9%。

所以，感知中国经济韧性，县城是个绕不开的话题。我们对于县城的观察，就从一个小县城的夜晚开始。小城故事从这里开始，也为您带出中国县域经济的活力所在。

藏龙卧虎的“市场丛林”里藏着4000多个“小巨人”

“小巨人”是谁？他们是中国市场主体里一个特殊的群体。也许规模不大，也可能不为人知，但却个个身怀绝技。竞争激烈的市场“丛林”里，他们靠什么站稳脚跟？默默无闻的背后，他们练的是什么内功？

全国现在有4762家“小巨人”。浙江、广东、北京和山东，是小巨人企业数量“四强”，加起来将近占到了全国三分之一。小巨人企业主要集中在制造业和科学研究及技术服务业。超六成“小巨人”属于工业基础领域，超七成深耕行业10年以上，超八成居本省细分市场首位，涌现出一批“补短板”“填空白”企业，成为制造强国建设的重要支撑力量。

假发企业的产业链“难题”，没想到在西部的一个小县城解决了

2021年，中国进出口规模突破了6万亿美元，创下了历史新高。当世界贸易因为疫情受到阻滞时，中国以强大完备的供应链产业链，成为世界贸易的稳定器。

这背后，当然离不开中国的企业。疫情当然也会影响到中国的企业。但是在各种“变”局面前，这些企业可没有选择“躺平”，为了生存，为了发展，他们主动出击，面对未知的“变”，企业居安思危，开始在练内功上下功夫，以求在积极应变中占据市场的主动权。中国经济强大的韧性，从数据，从这些企业的努力中，世界感受到了。

制造→“智”造，多亏了它

钢铁、水泥、纺织产业，这些传统行业，在整个GDP中的占比，超过半壁江山。很多产业和国计民生息息相关，是国民经济里名副其实的支柱产业。

但另一面，提起这些行业，人们又往往想到的是“傻”“大”“黑”“粗”。

时代在变，传统行业在变吗？

当车间不再铁水四溅、当厂房不再纷乱嘈杂、当机器人出现在生产一线，当厂区成为3A景区，你会不会由衷感叹：传统产业不“传统”。在GDP里超半壁江山、关系国计民生的传统产业，遇见数字经济后，变制造业为“智”造业，带给了我们不一样的惊喜。

据统计，全中国目前已经有超过7600万台套设备入网上云，一张巨大的工业互联网正在把一、二、三产业众多产业链和上下游覆盖连接起来。

数字经济正在为传统产业插上翅膀。

国内每天送上餐桌的蔬菜有多少？答案有点惊人

14亿多人口，世界第二大消费市场；内需规模超百万亿元。超4亿中等收入群体，人均GDP超过一万美元，蕴藏着强大的消费潜力；9000多万个市场主体，占到全国市场主体近七成，贯通商贸、流通、消费全过程。

这就是巨大的中国市场。

大使带货“秒空”、车厘子“下乡入村”、上海外滩的体验式购物、西藏拉萨的当日收货，庞大的消费需求，正在向国人、向世界展现出超大规模消费市场的空间、韧性和活力。

消费需求旺盛，现代化生活方式快速下沉，那些深入到乡村的物流毛细血管，正在唤醒县域及以下地区的庞大市场。

2021年，全国80%以上的村子通了快递，苏浙沪等地基本实现村村通；农村地区收投快递包裹总量达到370亿件，带动农产品出村进城和工业品下乡进村超过1.85万亿元。

社区电商服务点已经覆盖全国2600多个区县的大部分社区和村庄，六成以上的乡镇建立了三级仓配物流网络体系。大部分都能实现次日达，有的甚至能当日达。

2022年，尽管面临的压力和挑战一点儿也不会少，但是从2021年中国经济的成绩单可以看出，我国经济持续恢复发展的态势没有改变，支撑高质量发展的生产要素条件没有改变，长期向好的基本面没有改变，中国经济底气充盈、步伐铿锵。

(总台央视记者 张勤 岳群 丁雅妮 朱继华 李欣 吴昊 陈钰洁 张艺瑾 李斌 雨棣 张博 张昊 王秀帅 张志 陈雯 吴琼 周洪 孙慧升 罗安敏 李超 高睿 成奕霖 杨光 徐靖伟 汤涛 广东台 江苏台 上海台 四川台 湖北台 湖南台 江西台 贵州台 山东台 浙江台 陕西台 海南台 安徽台 山西台 黑龙江台 宁波台 太仓台 义乌台 顺德台 青岛台 遵义台 鄂州台 诸暨台 寿光台 东海台)

(责编：赵竹青、陈键)