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中国首次查明全国地下水资源储存量 约52.1万亿立方米

2022年01月21日08:38 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国首次查明全国地下水资源储存量 约52.1万亿立方米

　　中国自然资源部中国地质调查局20日消息称，已完成全国地下水储存量评价。这项工作是新中国成立70余年来首次开展。

　　2021年，中国地质调查局组织25家水资源调查专业单位和31个省级地质环境监测机构，首次完成全国地下水储存量评价。

　　结果显示，全国地下水总储存量约52.1万亿立方米。其中，北方地下淡水总储存量约35.5万亿立方米，占全国的95%，主要分布于鄂尔多斯盆地、东北平原、河西走廊、华北平原等地区，可为保障北方水安全提供战略储备。

　　南方地下淡水总储存量约1.9万亿立方米，仅占全国的5%，主要分布于江汉洞庭平原、长江三角洲、成都平原等地区。

　　此外，全国还有约14.7万亿立方米的地下咸水储存量，主要分布在塔里木盆地、准噶尔盆地、柴达木盆地等地区。

　　从存量变化来看，数据显示，2021年，中国地下水储存量净增加363亿立方米。其中，浅层地下水储存量净增加357亿立方米，深层地下水储存量净增加6亿立方米。

　　在17个主要平原盆地中，地下水储存量净增加的有16个，地下水储存量减少的有1个。其中，松嫩平原、塔里木盆地、黄淮平原、辽河平原、准格尔盆地等地区地下水储存量净增加明显，分别增加97.8亿立方米、62.5亿立方米、57.1亿立方米、51.3亿立方米和30.9亿立方米，江汉洞庭湖平原地下水储存量减少18.8亿立方米。

　　得益于华北平原2021年汛期的强降水过程和华北地区地下水超采综合治理，华北平原地下水储存量净增加17.1亿立方米，其中浅层地下水增加32.4亿立方米，但深层地下水减少15.3亿立方米。

　　随着全国地下水监测站网更加完善，地下水储存量计算的精度提高。在国家地下水监测工程20469个站点基础上，2021年全国地下水测点数由6.7万个增加到7.6万个，监测面积由上年度的400万平方千米拓展到740万平方千米。

　　此次的监测范围涵盖了全国主要平原盆地以及长江源区、黄河源区、羌塘内流河湖区、塔克拉玛干沙漠等生态脆弱区和水源涵养区。(记者 庞无忌)

(责编：赵竹青、陈键)

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