原标题：综述：西部陆海新通道服务范围向RCEP拓展

“虽然国际贸易受到疫情影响，但去年西部陆海新通道海铁联运班列辐射面仍在扩展，延伸到越南、印尼、澳大利亚等《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)成员国。”广西人大代表、广西北部湾国际港务集团董事长李延强20日说。

“货物运输品类越来越多，路程走得越来越远。”这是社会各界对西部陆海新通道的评价。正在此间举行的广西壮族自治区第十三届人民代表大会第五次会议上，如何将西部陆海新通道服务范围向RCEP成员国拓展？成为代表们关注的话题。

西部陆海新通道是由中国西部省份与新加坡合作打造的陆海贸易新通道，以重庆为运营中心，以广西、贵州、甘肃等西部省份为关键节点，利用铁路、海运、公路等运输方式，向南经广西北部湾通达世界各地。

广西壮族自治区主席蓝天立在《政府工作报告》中介绍，2021年，广西推动西部陆海新通道建设取得突破，北部湾港开启通航30万吨级巨轮历史，集装箱吞吐量突破600万标箱，海铁联运班列突破6000列。

“通道物流规模扩大，得益于不断完善的政策措施和强力推进的重大项目建设。”广西人大代表、广西壮族自治区发展和改革委员会主任唐轶昂表示，2021年，广西持续提升陆海新通道开放合作水平，开展降费提效优服行动，主通道铁路项目加快建设，高速公路网络不断完善，港航设施建设加快推进，物流枢纽体系正加快形成。

李延强表示，2021年，北部湾港完成货物吞吐量达3.58亿吨，同比增长21%。这表明越来越多的中国西部地区货物通过西部陆海新通道从广西出海。

随着RCEP生效实施，广西有意推动西部陆海新通道服务范围向RCEP成员国拓展。

李延强告诉记者，北部湾港集团将依托北部湾港口联通西部陆海新通道，打通“中亚-北部湾-东南亚”南北纵向大通道，促进中国与RCEP成员国物资流通，加速RCEP国家的产品共享中国14亿人口的庞大市场。

同时，北部湾港集团还将筹建中国—东盟多式联运联盟，协同陆海新通道建设，与东盟港口建立完善合作机制，实现物流资源整合和高效匹配。

此次会议，广西壮族自治区政府还把开工建设平陆运河、黄桶至百色铁路等项目列为今年的工作计划。广西人大代表、广西交通运输厅党组书记陈鸿起说：“这是广西谋划百年的‘世纪工程’，也是西部陆海新通道建设的瓶颈。上述工程建成后，成都、重庆等中国西部地区，将拥有一条路程最短最便捷的出海大通道，有望密切中国西部与RCEP成员国的联系。”

唐轶昂表示，当前，西部陆海新通道建设已由“打基础”转入“破瓶颈、快发展”新阶段。RCEP生效实施后，广西将通过推动北部湾国际门户港扩能优服、优化货源运输组织等措施，提高通道运输能力和物流效率，今年力争海铁联运班列开行7000列以上。

李延强介绍，作为西部陆海新通道上的国际门户港，目前，北部湾港共有44条外贸集装箱航线，其中联通至RCEP国家港口的航线共有28条。

据悉，目前，西部陆海新通道沿线站点已覆盖中国国内13省(区、市)47市92个车站，运输货品超过600类，辐射6大洲106个国家和地区的311个港口，形成“一带一路”经中国西部地区的完整环线。

下一步，西部陆海新通道的服务范围将进一步拓展。李延强表示，未来，广西北部湾港将大力加密东盟航线，发展非洲、南美航线，拓展北美、欧洲、中东等远洋航线。“十四五”末集装箱外贸航线达65条以上。(记者 林浩)

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