原标题：我国工业和信息化系统“十四五”开局良好

1月20日，国务院新闻办公室召开新闻发布会，工业和信息化部介绍2021年工业和信息化发展情况。

2021年，我国工业经济总体保持恢复发展，信息化发展取得积极进展，实现了“十四五”良好开局。

工业稳则经济稳

工业是国民经济的主导，工业稳则经济稳。

工业和信息化部总工程师田玉龙说：“2021年，我们采取了一系列工业稳增长的政策举措，确保工业经济恢复性增长，产业链、供应链稳定，为宏观经济增长提供了有力支撑。”

2021年，全国规模以上工业增加值同比增长9.6%，两年平均值达6.1%，高于2019年疫情前的水平；企业效益明显改善，前11个月规模以上工业企业实现利润同比增长38%，两年平均增长18.9%，营业收入利润率达到6.98%，为近年来较高水平。

2021年，我国41个工业大类行业中39个保持增长，其中15个行业增速超过两位数。

重点行业保持增长态势的同时，我国中小企业也实现了恢复性增长。去年规上中小企业收入利润同比增长20.7%和28.2%，两年平均分别增长9.8%、17.1%，均高于2019年同期增速。

如田玉龙所言，中小企业是国民经济和社会发展的主力军，党中央、国务院高度重视中小企业发展，出台了一系列政策帮助中小企业纾难解困。

2021年，工业和信息化部采取“少取、多予、服务、培优、赋能”等综合措施，推动中小企业实现平稳健康发展。2022年，工业和信息化部还将在“进”字上发力，推动中小企业高质量发展，重点推动专精特新中小企业的可持续发展。

信息通信业为数字经济打地基

2021年，我国信息基础设施综合实力迈上新台阶，为我国数字经济发展奠定了重要基础。

2021年，我国新增5G基站数65.4万个，5G手机终端连接数5.18亿户，千兆光网覆盖至3亿户家庭；“云网边端”协同发展的工业互联网基础设施基本成型，“5G+工业互联网”在建项目超过2000个，在采矿、钢铁、电力等10个重点行业形成了远程设备操控、机器视觉质检等20个典型应用场景。

5G网络已覆盖我国全部地级市、超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区。2022年，高铁、交通枢纽、购物中心等人流密集区域以及在工业、医疗等重点行业的深度覆盖水平将是5G网络建设和提升的重点。

2021年，我国App专项整治成效显著，服务民生走深走实。

工业和信息化部信息通信管理局局长赵志国说：“广大用户最急难愁盼的热点问题，就是我们关心和整治的重点。”

赵志国介绍，2021年，工业和信息化部重点聚焦违规调用手机权限、超范围收集个人信息等问题，大力推进App专项整治，持续净化App生态，用户反映强烈的App开屏弹窗信息“关不掉、乱跳转”等问题基本得到解决。

与此同时，与老年人生活密切相关的首批217家网站和App完成适老化改造。

尤为值得一提的是，2021年，我国历史性实现全国行政村“村村通宽带”，帮助更多人搭上“数字列车”的同时，网络使用成本大幅降低，其中，面向农村脱贫户等特殊群体，累计精准让利超过80亿元。

中国防疫政策保双链稳定

田玉龙说：“统筹好疫情防控和经济社会发展，特别是工业经济的发展，仍是今年的一项重点工作。”

我国产业链、供应链是否稳定安全？

田玉龙说：“我国‘外防输入、内防反弹’的疫情防控政策效果十分显著。经济增长特别是工业经济增长数据表明，正是坚持了这个正确的防疫策略，我们才能在全球率先复工复产，产业链、供应链的稳定安全才得到了保障。随着疫情防控政策越来越精准，产业链、供应链的稳定安全能够得到保障。”

当前工业经济稳定恢复的态势仍不牢固，今年一季度工业经济依然面临较大下行压力。

罗俊杰表示，对此有充分认识，已对今年一季度工业经济平稳开局作出部署，将根据新情况新变化，会同相关部门推出更有力有效的政策举措，做好预调微调和跨周期调节，打好工业稳增长“组合拳”“连环招”。

进入2022年，承压前行、稳中求进的中国工业和信息化系统稳增长任务依然十分艰巨。

田玉龙表示，工业和信息化发展长期向好的基本面不会改变，我们有信心战胜各种困难，实现工业经济平稳运行。

(责编：赵竹青、陈键)