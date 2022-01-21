人民网北京1月21日电 （记者王震）据海关总署网站消息，1月20日，海关总署召开2022年促进跨境贸易便利化专项行动部署会，总结一年来优化口岸营商环境、促进跨境贸易便利化工作进展情况，研究部署在北京、天津、上海、重庆和杭州、宁波、广州、深圳、青岛、厦门等10个城市开展为期5个月的专项行动。会议强调，要进一步深化改革创新，优化口岸营商环境，助力外贸促稳提质，以高水平开放促进高质量发展。

据悉，本次专项行动将重点推进以下改革创新措施：国际贸易“单一窗口”服务功能优化完善，在具备条件的专项行动城市开展航空物流公共信息平台试点。全面推广通关物流全程评估系统，实现通关物流全流程查询、分析和展示。在确保数据安全前提下，重点支持青岛与韩国日本、深圳与香港、厦门与金砖国家，率先探索开展跨境贸易相关单证互联互通、信息共享和联网核查。推动我国与其他经济体实施检验检疫电子证书联网核查。在集装箱干线港推进基于区块链的集装箱电子放货平台应用。制定出台港口设施保安费并入港口作业包干费、定向降低沿海港口引航费标准等政策措施。引导企业通过国际贸易“单一窗口”口岸收费及服务信息发布系统，及时公示、动态更新海运口岸各环节收费及服务信息，便于货主进行比较选择和社会监督。严厉打击“黄牛”在炒箱、拿舱过程中的倒卖行为。专项行动城市率先建设稳定透明的口岸服务环境，明确并向社会公开港口、机场、陆港、铁路场站调货、移位、装卸等物流作业时限及流程。完善企业意见反馈和协调解决机制。

会议指出，要把优化口岸营商环境作为一项政治任务，锲而不舍、一以贯之持续深入推进，不断取得新进展新成效，用实干实绩让党中央放心、让人民群众满意。要深入落实党中央、国务院决策部署，以“钉钉子”精神，坚持改革创新，优化口岸通关流程，聚焦市场主体关切，巩固提效降费工作成效，坚持以人民为中心，大力支持各地试点创新，拓展改革的深度广度，探索建立口岸通关便利化评估体系，推进口岸高水平开放高质量发展。要强化对专项行动的组织领导，密切协作配合，进一步提升整体合力。充分发挥重点城市区域示范引领作用，打造优化口岸营商环境的“排头兵”，以示范引领辐射带动全国口岸营商环境全面提升，增强区域发展的平衡性、协调性。综合利用各种宣传渠道和专项培训等形式，进一步加强涉企政策宣传和政策解读，引导企业用好政策。

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