人民网北京1月21日电 （记者杜燕飞）“北京银保监局指导机构创新优化支付环境建设，推进数字人民币与冬奥特色场景深度融合，实现医疗卫生、交通出行等七大场景全覆盖。”北京银保监局党委书记、局长李明肖20日在银保监会举行的第279场银行业保险业例行新闻发布会表示，通过智能化自助机具、滑雪手套、冬奥特色徽章、智能手表等设备，丰富数字人民币使用渠道。

在本次例行发布会上，中国银行党委副书记、副董事长、行长刘金表示，这次中国银行首发的冬奥主题数字人民币硬钱包，是在人民银行指导下推出的中国首款数字人民币硬钱包产品。冬奥会期间，中国银行将提供“软钱包”“硬钱包”两大数字人民币试点服务。客户通过个人手机就可以完成“软钱包”的开立、充值、消费、注销等操作。“硬钱包”将以实体钱包的形式提供服务，对应的卡片、手环等实物冬奥专属产品分别被命名为“冰芯”“雪环”。

记者了解到，目前，中国银行已在北京、张家口地区打造4万多个受理场景，全面覆盖了食、住、行、游、购、娱等多元需求。冬奥期间，境内外客户可以在冬奥区域内的中国银行网点、冬奥签约酒店办理硬钱包服务，在受理数字人民币的商家体验便捷支付。同时，在冬奥安保红线内所有的消费场景都有数字人民币服务。

“冬奥会是我们以北京为代表的十多个试点城市进一步试点数字人民币很好的契机。中国银行这次独家承担红线内的数币试点服务，会积累更多的经验。”刘金表示。

刘金说，冬奥会结束后，当有更多消费场景推广数字人民币的时候，大家会看到，一方面手机上的“软钱包”很容易开立账户，和原来的银行账户相关联，自动转帐，就变成数字人民币了。另一方面，有各种“硬钱包”。和信用卡一样的一张卡片，但上面有个非常小的电子显示窗口，可以显示余额。每消费一笔，窗口的数字会自动变化、自动扣减，用起来很方便。

目前，人民银行已经在深圳、苏州、雄安、成都、上海、海南、长沙、西安、青岛、大连等地和2022年北京冬奥会场景开展数字人民币试点，基本涵盖了长三角、珠三角、京津冀、中部、西部、东北、西北等不同地区。

“截至2021年12月31日，数字人民币试点场景已超过808.51万个，累计开立个人钱包2.61亿个，交易金额875.65亿元。”人民银行金融市场司司长邹澜日前在国新办新闻发布会上表示，试点有效验证了数字人民币业务技术设计及系统稳定性、产品易用性和场景适用性，增进了社会公众对数字人民币设计理念的理解。

值得关注的是，近日人民银行印发了《金融科技发展规划（2022-2025年）》。这是继2019年8月《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》后央行出台的第二轮金融科技发展规划。神州信息新动力金融科技研究院院长戴可表示，规划在技术应用方面强调深化数字技术金融应用，壮大了创新共赢的产业生态，打通科技成果转化“最后一公里”。这表明了场景金融建设的重要性，场景金融通过先进技术将金融与场景深度融合，增加各产业间的关联性，引导资源流动与共享。同时，场景金融的发展将不断拓展金融服务边界，助力普惠金融的发展。

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