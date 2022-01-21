1月18日，必和必拓与中国宝武及上海交通大学、中南大学和东北大学三所高校签署研究合作协议，旨在低碳生产技术等领域开展合作，共同探索可行的CCUS（碳捕集、利用和封存）技术及钢铁企业应用CCUS的技术路线图，开发并探索优化富氢气体在炼铁工艺的应用。

线上签约仪式现场。（受访者供图 ）

据介绍，2020年11月，必和必拓与中国宝武签署了合作谅解备忘录，计划在五年内投资3500万美元，支持中国宝武开发低碳钢铁生产技术，开展试点项目和工业规模试验，并与行业各界共享知识，包括智能用碳（SCU）、无碳炼铁，以及碳捕集、利用和封存（CCUS）等技术。

“在所有净零情景中，钢铁都将发挥至关重要的作用。只有全产业链通力合作，才能实现钢铁行业的低碳转型。”必和必拓集团全球销售和市场营销总裁何睦凯表示，必和必拓与中国宝武的合作，旨在共同应对全球钢铁产业所面临的气候变化挑战，此次研究合作是落实合作备忘录的重要里程碑。“今天，我们非常高兴在合作中一起携手上海交通大学、中南大学和东北大学。三所高校的深厚专业知识和科研实力将为研究成果在今后实际生产中的应用奠定坚实基础，必将为钢铁行业的绿色转型做出重大贡献。”他说。

中国宝武集团总经理助理肖国栋指出，任何一家钢铁企业都难凭一己之力实现低碳转型。全球钢铁行业需要一个开放的全球化平台，共同探索低碳技术和路线图。为此，去年11月，中国宝武发起成立了全球低碳冶金创新联盟，以应对气候变化和减少温室气体排放。中国宝武致力于携手上下游合作伙伴，在推动低碳技术应用方面发挥积极作用。“今天签署的研究合作协议是各界并肩努力，引领技术创新，推动可持续低碳转型的良好开端。后续，我们将协同加快推进合作进程。”

“我们很高兴能够有机会与必和必拓和中国宝武合作，共同探索和制定CCUS技术路线图，为钢铁行业的低碳发展做出贡献。”中国工程院院士、上海交通大学碳中和发展研究院院长黄震认为，碳捕集利用与封存是钢铁行业实现碳中和的关键性技术，其技术路线图和可行性研究意义重大，能够沉淀知识和经验，推动CCUS在钢铁行业的大规模应用。

中南大学科学研究部部长李启厚表示：“焦炉煤气作为传统钢铁冶炼流程的副产品，富含较高浓度的氢气，在绿色氢气持续降本的过渡阶段，焦炉煤气在炼铁工艺的应用有助于降低碳排放。依托必和必拓以及中国宝武建立的平台，中南大学将充分发挥矿业工程、冶金工程和材料科学与工程等双一流学科优势和人才优势，利用其在国际产学研合作方面的丰富经验，加大技术研发，加速该技术的落地与应用，为世界钢铁工业低碳绿色发展提供新动能。”

东北大学科研院院长王强介绍，东北大学在矿物加工、钢铁冶金、材料制造等领域有着悠久的历史，积累了雄厚的科研基础，包括氢基炼铁技术，众所周知，氢基炼铁技术是钢铁产业深度脱碳的关键技术之一。此次能与必和必拓以及中国宝武在该领域开展合作，可结合各方优势共同推动该技术的开发和工业应用。

(责编：曹淼、李源)