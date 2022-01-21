人民网北京1月21日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室于今日上午举行新闻发布会，介绍2021年外汇收支数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在会上表示，2021年我国统筹疫情防控和经济社会发展，国民经济运行总体平稳，主要宏观指标处于合理区间。在此背景下，我国外汇市场运行总体平稳，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定，跨境资金流动合理有序，外汇储备规模总体稳定。

数据显示，从银行结售汇数据看，2021年，按美元计价，银行结汇25616亿美元，售汇22940亿美元，结售汇顺差2676亿美元；按人民币计价，银行结汇16.5万亿元，售汇14.8万亿元，结售汇顺差17236亿元。从银行代客涉外收付款数据看，按美元计价，银行代客涉外收入60399亿美元，对外付款56835亿美元，涉外收付款顺差3564亿美元；按人民币计价，银行代客涉外收入39.0万亿元，对外付款36.7万亿元，涉外收付款顺差22965亿元。

王春英介绍，2021年我国外汇收支状况主要呈现以下特点：

第一，涉外交易保持活跃，跨境资金流动有序。2021年，银行结汇和售汇交易合计4.9万亿美元，银行代客涉外收支规模11.7万亿美元，比2020年分别增长24%和35%，主要是由于我国疫情防控和经济恢复保持全球领先地位，货物贸易和各类投融资活动总体保持较高活跃度。

第二，售汇率基本稳定，跨境融资意愿趋稳。2021年，衡量购汇意愿的售汇率用的公式是客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比为63.6%，与2020年基本持平。从外汇融资意愿看，呈现总体趋稳态势。截至2021年末，境内外汇贷款余额3554亿美元，较2020年末增长8.4%，其中下半年以来余额总体稳定；进口海外代付、远期信用证等跨境贸易外币融资余额1322亿美元，较2020年末增加116亿美元，与疫情前的2019年规模基本相当。从客户角度来看，售汇基本稳定，跨境融资意愿趋稳。

第三，结汇率稳中有升，外汇存款余额较快增长。2021年，衡量结汇意愿的结汇率，也就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为66.4%，较2020年略升1.4个百分点。截至2021年末，企业等市场主体的境内外汇存款余额6959亿美元，较2020年末增加954亿美元，体现了企业合理安排外汇资金用途，一部分结汇，一部分以存款形式持有。

第四，外汇套期保值比率稳步增长，企业风险中性意识提升。2021年，企业利用远期、期权等外汇衍生产品管理汇率风险的规模同比增长59%，高于同期银行结售汇增速36个百分点，推动企业套保比率同比上升4.6个百分点至21.7%，显示企业汇率避险意识增强，风险中性经营理念提升。

第五，外汇储备余额保持基本稳定。截至2021年末，我国外汇储备余额32502亿美元，较2020年末略升1.0%。2021年，外汇储备规模变化主要受汇率折算、资产价格变化以及储备投资收益等因素综合影响。

“2022年，外部环境依然复杂多变，全球疫情以及世界经济形势仍存在不稳定不确定因素。外汇局将坚持稳字当头、稳中求进，贯彻新发展理念，构建新发展格局，统筹发展和安全，深化外汇领域改革开放，助力宏观经济稳定，着力维护外汇市场稳健运行和健康秩序，继续做好‘六稳’‘六保’工作，推进经济高质量发展。”王春英说。

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