人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

财政部：2021年全国共销售彩票3732.85亿元 同比增长11.8%

2022年01月21日10:42 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月21日电 （记者王震）财政部21日发布数据显示，2021年，全国共销售彩票3732.85亿元，同比增加393.35亿元，增长11.8%。

受新冠肺炎疫情导致同期基数较低，以及2021年欧洲杯等因素影响，全国彩票累计销量总体保持较快增长。随着同期基数较低因素逐步消除，部分彩票品种结构不断调整优化，个别博弈性较强的彩票游戏退市，彩票月度销量同比趋于下降，环比有所波动，总体趋于平稳。

12月份，全国共销售彩票322.57亿元，同比减少42.55亿元，下降11.7%。其中，福利彩票机构销售142.34亿元，同比减少10.36亿元，下降6.8%；体育彩票机构销售180.23亿元，同比减少32.19亿元，下降15.2%。

数据来源：财政部网站

1-12月累计，全国共销售彩票3732.85亿元，同比增加393.35亿元，增长11.8%。其中，福利彩票机构销售1422.55亿元，同比减少22.33亿元，下降1.5%；体育彩票机构销售2310.30亿元，同比增加415.68亿元，增长21.9%。

(责编：王震、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
财政部：2021年全国共销售彩票3732.85亿元 同比增长11.8%
　　人民网北京1月21日电 （记者王震）财政部21日发布数据显示，2021年，全国共销售彩票3732.85亿元，同比增加393.35亿元，增长11.8%。 受新冠肺炎疫情导致同期基数较低，以及2021年欧洲杯等因素影响，全国彩票累计销量总体保持较快增长。…
外汇局：2021年外汇市场运行总体平稳 收支状况呈现五大特点
　　人民网北京1月21日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室于今日上午举行新闻发布会，介绍2021年外汇收支数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在会上表示，2021年我国统筹疫情防控和经济社会发展，国民经济运行总体平稳，主要宏观指标处于合理区间。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部