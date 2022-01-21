财政部：2021年全国共销售彩票3732.85亿元 同比增长11.8%
2022年01月21日10:42 | 来源：人民网
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人民网北京1月21日电 （记者王震）财政部21日发布数据显示，2021年，全国共销售彩票3732.85亿元，同比增加393.35亿元，增长11.8%。
受新冠肺炎疫情导致同期基数较低，以及2021年欧洲杯等因素影响，全国彩票累计销量总体保持较快增长。随着同期基数较低因素逐步消除，部分彩票品种结构不断调整优化，个别博弈性较强的彩票游戏退市，彩票月度销量同比趋于下降，环比有所波动，总体趋于平稳。
12月份，全国共销售彩票322.57亿元，同比减少42.55亿元，下降11.7%。其中，福利彩票机构销售142.34亿元，同比减少10.36亿元，下降6.8%；体育彩票机构销售180.23亿元，同比减少32.19亿元，下降15.2%。
数据来源：财政部网站
1-12月累计，全国共销售彩票3732.85亿元，同比增加393.35亿元，增长11.8%。其中，福利彩票机构销售1422.55亿元，同比减少22.33亿元，下降1.5%；体育彩票机构销售2310.30亿元，同比增加415.68亿元，增长21.9%。
(责编：王震、吕骞)
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