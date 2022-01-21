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邮储银行：截至2021年末为小微企业减免支付手续费1亿元

2022年01月21日10:54 | 来源：人民网
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据中国邮政储蓄银行（以下简称邮储银行）消息，2021年以来进一步加大减费让利工作力度，出台小微企业、个体工商户支付手续费以及ATM跨行取现手续费减费措施，降低小微企业综合金融成本，有效帮助小微企业解忧纾困。截至2021年末，该行为小微企业、个体工商户累计减免支付手续费1亿元；累计减免ATM跨行取现手续费1.2亿元。

邮储银行相关负责人介绍，该行秉持“应降尽降、主动让利”的工作原则，一方面，严格执行四部委减费让利政策，并主动拓展优惠政策范围，推出“公司客户免收支票手续费”“小微企业及个体工商户询证函手续费实行五折优惠”“个人客户免收境内借记卡ATM跨行取现手续费”等多项特色减免活动；另一方面，科学合理开展企业划型，加强对小微企业、个体工商户等客户的服务收费管理，增加收费透明度、确保服务收费依法合规。

此外，邮储银行持续强化宣贯监督，充分履行客户告知义务，持续提升客户服务水平。该行各级机构通过营业网点、官方网站、微信公众号、手机银行、企业网银、收单系统等渠道发布降费公告和价格调整公告，积极走访企业、园区，扩大减费让利政策宣传覆盖面，惠及更多的小微企业、个体工商户等市场主体。

该负责人表示，下一步，邮储银行将积极履行国有大行责任担当，继续认真贯彻落实减费让利政策要求，加大惠企利民力度，助力小微企业轻装前行，助推实体经济高质量发展。    

(责编：曹淼、李源)

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