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传递柔韧力量 这个快闪影像馆邀您来体验

2022年01月21日14:13 | 来源：人民网
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近期，人民网联合中顺洁柔发布了年度温暖视频短片《中国面孔 CHINAFace》，短片通过聚焦不同行业、不同身份、不同背景的中国人，以细腻的笔触记录他们平凡面孔背后的不凡故事

自上线以来，短片收获了431万次观看量，微博话题#中国面孔CHINAFace#累计1.4亿次阅读量，引发社会广泛关注。为了致敬不同中国面孔背后同样的坚韧、勇敢与积极，接下来，人民网还将继续与洁柔将联合，以线下快闪影像馆的形式，将“中国面孔”的柔韧力量传递给更多人，更为即将到来的中国年送上洋洋喜气。

1月22至23日上海环球港B2层中央厅、1月24至25日广州美林M·LIVE天地1期1楼中庭，“中国面孔 CHINAFace影像馆”等您来！

(责编：李源、曹淼)

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