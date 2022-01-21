长征八号遥二运载火箭安全抵达文昌航天发射场。曹宇清 摄

人民网北京1月21日电 （记者赵竹青）记者从中国航天科技集团中国运载火箭技术研究院获悉，日前，长征八号遥二运载火箭已完成出厂前所有研制工作，于2022年1月21日安全运抵文昌航天发射场。之后，长征八号遥二运载火箭将在发射场完成总装和测试工作。

据悉，长征八号遥二火箭预计将于2月下旬至3月上旬择机完成发射任务，此次发射是我国新一代运载火箭2022年的首次发射任务。

据了解，长征八号是新一代中型两级液体捆绑式运载火箭。一子级以液氧/煤油作为推进剂，采用两台120吨级推力的YF-100发动机；二子级以液氢/液氧为推进剂，采用两台8吨级推力的YF-75发动机，具备二次启动能力；捆绑2个2.25m直径液体助推器，以液氧/煤油作为推进剂，各采用一台120吨级推力的YF-100发动机。

长征八号可从文昌航天发射中心和酒泉卫星发射中心发射。全箭总长50.3米，芯一级直径3.35米，二级直径3米，单个助推器直径2.25米，火箭起飞质量约356吨，主要用于发射近地轨道或太阳同步轨道有效载荷，可以把将5吨的有效载荷送入700公里太阳同步轨道。长征八号于2020年12月22日完成首飞。

长征八号运载火箭采用绿色环保液体推进剂，按照模块化组合的思路进行研制，充分吸收了在役和新一代运载火箭研制成果，具有良好的继承性、先进性、适应性和经济性，可以填补我国太阳同步轨道运载能力空白，满足未来中低轨高密度发射任务需求。

长征八号遥二运载火箭安全抵达文昌航天发射场。曹宇清 摄

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