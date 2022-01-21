王绍绍

2022年2月4日，第24届冬季奥运会将在北京拉开帷幕。从申办到筹办，中国坚持绿色办奥、共享办奥、开放办奥、廉洁办奥的理念，突出科技、智慧、绿色、节俭特色，取得了一系列成绩，为世界展示了“中国智慧”。为此，人民网围绕四大办奥理念推出系列报道，挖掘背后的创新实践与故事，以飨读者。

北京冬奥会万众瞩目，“廉洁办奥”理念也体现在各个方面，整个筹备过程坚持节俭办赛，严格预算管理，严控办奥成本，加强监督执纪。

“水立方”摇身一变成了“冰立方”，成为全球首个实现“水冰转换”的场馆；首钢工业园也变废为宝，建起冬奥会滑雪大跳台赛场“水晶鞋”；长辛店“二七厂”旧址翻建，从工业遗存变身为冰雪运动训练基地……“廉洁办奥”理念从开始就一直在践行，大到场馆新建改造的规划，小到点点滴滴，大手笔里也有细致的考量，小细节中更是精益求精。

首钢滑雪大跳台。图片来源：新华社

节俭办奥一以贯之，尽量减少资源浪费

2015年7月，北京携手张家口获得2022年冬奥会和冬残奥会举办权。迄今为止，北京冬奥会的筹备工作已有6年多，北京冬奥组委秘书行政部部长郭怀刚介绍，北京冬奥组委与国际奥委会、国际冬季单项体育联合会等协商制定简化办赛方案，提出精简人员、简化仪式等简办的措施。充分利用2008年北京奥运会场馆，合理规划非竞赛场馆空间和临时设施建设，压缩场馆运行团队规模，提升服务效能。

尽可能利用现有场馆改造和使用临建设施是践行“节俭办奥”方式之一。云顶滑雪公园位于张家口市崇礼区密苑云顶乐园内，是北京2022年冬奥会和冬残奥会自由式滑雪及单板滑雪的比赛场馆，它利用原有场地改造而成。

云顶滑雪公园。图片来源：新华社

“云顶滑雪公园整体布局较为特殊，竞赛区集中在一起，基本没有永久性建筑，90%的奥运场馆功能通过临建设施去实现。”云顶场馆群运行秘书长马轩表示，云顶滑雪公园的建造是在保障场馆正常运行的前提下，压减需要永久性建筑的功能用房面积，尽可能降低建造成本。

北京冬奥会物流部目前已完成约500个项目的采购工作，包括竞赛所需的压雪机、浇冰车、雪地摩托、全地形车等大型体育器材，餐饮、交通、物流、家具白电、奥运村运行、文化活动、火炬接力、医疗防疫等赛事运行和保障所需的物资和服务等。

据相关负责人介绍，北京冬奥会采购项目坚持能借不租、能租不买、能合并采购就合并采购的原则，减少资源浪费，所有物资品类中租赁的比例达到70%左右，总体资金节约率达10%以上。

冬奥会的物资采购工作资源和资金都比较密集，资产和权力也相对聚集，容易发生违规操作等问题，存在较大的廉洁风险。冬奥组委监察审计部部长马建平表示，监察审计部坚持原则、依法采购，严格按政府采购的法律规章和委内制度规定的程序进行。

“在对物资服务采购项目的监督中，针对采购方式的确定、招标文件的审核、评标专家的抽取及评审现场等关键环节，把规范程序和操作作为消除隐患、防范风险的必要手段，维护物资采购的合法性和公正性。”马建平说。

我国向来注重人与自然和谐共生，强调资源的节俭利用。中国人民大学公共管理学院副教授张璋在接受人民网财经采访时表示，节俭办奥是北京冬奥会的一大特色，也是中华民族传统和奥运精神的有机结合。节俭办奥不仅能够节省资源耗费，提高相关资源利用率，还是全面落实生态文明思想、全面提高资源利用效率的榜样和示范。

多方协同齐监督，为冬奥保驾护航

廉洁办冬奥，监督不可少。

为更好发挥监督保障作用，中央纪委国家监委机关建立北京冬奥会监督工作调度机制，每月组织北京市纪委监委、河北省纪委监委，驻民政部纪检监察组、驻国家体育总局纪检监察组，以及北京冬奥组委监察审计部等监督单位召开调度会，定期开展走访调研。各级纪检监察机关履行监督专责，强化政治监督，为冬奥会筹办顺利推进提供坚强政治和纪律保障。

北京、河北两地纪检监察机关贯彻落实“廉洁办奥”，根据不同阶段工作特点，强化监督保障。北京市纪委监委坚持专项监督和联合监督相结合，督促建设单位严格预算管理、严控办奥成本。河北省纪委监委发挥监督专班作用，部署开展已完工冬奥项目“回头看”，着力发现招投标、资金结算、项目监管、手续办理等方面问题。

北京冬奥组委负责组织协调北京冬奥会筹办工作，是监督的重要阵地。北京市监委向冬奥组委派出监察专员，成立冬奥监察专员办，专门负责冬奥监督工作，加强外部监督。

随着冬奥监督工作重心转移至场馆运行，场馆监督组充分发挥一线监督作用，全要素、全过程跟进监督。在北京市纪委监委、河北省纪委监委、驻体育总局纪检监察组支持下，共组建了18个场馆监督组，实现两地三赛区所有竞赛场馆和非竞赛场馆监督全覆盖。

“目前，负责内部监督的驻点监督组已陆续入驻各个场馆，将紧盯团队人员教育管理、重大资金使用、大宗物资采购、物资管理处置等重点环节强化监督检查，确保团队运行高效廉洁。”北京市纪委常委、市监委冬奥监察专员郭鹏说。

中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组相关负责人表示，目前已经牵头建立了国家体育总局的内部调度机制，当前的监督重点主要是反兴奋剂、训练备战、选用公廉、经费使用、疫情防控等5类工作，纪检监察组采用“定期请进来、不定期走出去”相结合的监督方法，每月初请科教司、竞体司、冬运中心、反兴奋剂中心、机关纪委相关负责人汇报工作进展，督促建立问题台账，随后带着问题直扑一线了解情况，并采取集中座谈、单独约谈等方式督促整改。

“多方监督”是我国奥运建设工作的一大特点，也是我们发挥制度优势、提升治理能力的重要体现，张璋表示，“廉洁奥运”应该是奥运的标配，不是奥运的最高要求。在北京冬奥会的筹备中，我们利用监察制度的优势，打破奥运建设工作的行政区划界限，突破各个系统和部门的职能分工，全面整合，提前介入，实现了全面、全程和全员的监督，为提升奥运建设的廉洁水平、预防消极现象的发生，起到了重要的保障作用。

勤俭节约你我他，将奋斗精神发扬光大

艰苦奋斗、勤俭节约是我们党的精神传承，是一路走来发扬光大的光荣传统，不管物质生活多么丰裕，这种精神我们都不能忘记。

一份“崇礼菜单”藏着北京对八方来客的欢迎，这份菜单服务于赛事时期远方来宾，经过一年多的研发，将为北京冬奥会张家口赛区提供舌尖上的体验。色彩斑斓的莜面窝窝，一眼可辨的莜面鱼，黄绿相间的黄豆芥黄……这充分说明，勤俭节约的同时也能大放异彩。

相关负责人介绍，在制作“崇礼菜单”过程中，河北省纪委监委驻省商务厅纪检监察组紧盯节约粮食制止餐饮浪费加强监督检查，督促严格落实中央八项规定精神和“廉洁办奥”要求，调整压缩烹饪大赛规模，促进厉行节约、减少浪费。

北京冬奥组委也结合节俭办赛的工作要求，印发《“厉行节约、反对浪费”倡议书》，对按需取餐、节约就餐、“光盘行动”等提出明确要求，号召全体工作人员带头抵制“舌尖上的浪费”，以实际行动践行勤俭节约的社会道德新风尚。

为防范公车私用、私车公养等问题，北京冬奥组委修订完善《北京冬奥组委公务用车使用须知》，严格公务用车使用登记、指定地点停放、停车票据登记管理等制度，加强司机教育和车辆监管，协调中石化加强对公务加油卡的监管。北京市纪委监委将冬奥组委所有公务用车纳入公车管理平台，会同冬奥组委监察审计部对公车使用情况开展监督检查，针对发现的问题督促完善制度。

“筹办北京冬奥会既要大处着眼，抓住整体规划和大项目建设，也要小处着手，体现在各个方面的具体工作。”张璋说，我们不仅做到了从整体规划、场馆建设、设备利用等方面勤俭节约固然重要，同时还继承和发扬中华民族勤俭节约的伟大精神。一份菜单、一次光盘行动倡议和一项节约用车制度，表面上看都是小事，但细微之处见精神。

“从奥运的申办到筹办，这几年来有汗水也有泪水。原来以为时间很长，结果眨眼就到了现在。还是有些紧张，压力感觉很大，有一种如履薄冰的感觉。但我相信在在大家的共同努力下，我们一定会克服各种困难，勇往直前，为世界奉献一届简约、安全、精彩的奥运盛会。”郭怀刚说。

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(责编：申佳平、吕骞)