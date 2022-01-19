人民网记者 许维娜

2022年2月4日，第24届冬季奥运会将在北京拉开帷幕。从申办到筹办，中国坚持绿色办奥、共享办奥、开放办奥、廉洁办奥的理念，突出科技、智慧、绿色、节俭特色，取得了一系列成绩，为世界展示了“中国智慧”。为此，人民网围绕四大办奥理念推出系列报道，挖掘背后的创新实践与故事，以飨读者。

随着北京冬奥会的脚步日益临近，各项筹办工作已基本就绪，这一切离不开全民关注、共享、参与。从落实到筹办北京冬奥会过程中，“共享办奥”理念一直贯穿其中，目前已结出累累硕果，让冰天雪地变金山银山。

从一个更广阔的视角来看，筹办北京冬奥会既是庄重承诺，更是发展契机。

逐梦冰雪

“带动三亿人参与冰雪运动”目标达成

借助北京冬奥会筹办带来的难得机遇，一方面让更多人参与到冰雪运动中来，这是奥林匹克运动的题中之义；另一方面，推动体育强国与健康中国建设，是时代赋予中国的新发展机遇。

过去６年多，以冬奥筹办为契机发展冰雪经济，中国让冬奥由竞技向全民健身、产业发展辐射，推动着北京、河北乃至全国的冰雪产业实现跨越式发展。各项数据也显示出北京冬奥会的带动作用非常明显，为冰雪经济持续“升温”提供了重要支撑。

太舞滑雪小镇娱雪乐园。来源：受访方供图

国家体育总局日前发布的数据显示，自2015年成功申办北京冬奥会以来，全国居民参与过冰雪运动的人数为3.46亿人，冰雪运动参与率为24.56%。“带动3亿人参与冰雪运动”的宏伟目标已经成为了现实。

北京市体育局副局长葛军表示，北京2022年冬奥会和冬残奥会的筹办和举办为首都体育事业提供了新的发展契机，不仅使得北京成为全球首座“双奥之城”，更助推北京成为全球瞩目的冰雪运动之城。

实现这一目标极大地推动中国冰雪运动的跨越式发展，成功地实现了推动冰雪运动从小众向大众、从区域向全国、从冬季向全年的转变，提升了群众的获得感和幸福感。以更广阔的视角去观察，这也为世界冰雪运动的创新性发展提供了中国实践、中国方案。

“通过举办这届冬奥会，北京将书写历史，成为第一座举办过夏奥会和冬奥会的城市。他们也将从2008年奥运会遗产中获得充分受益。这届冬奥会将为全球冬季运动开启一个新时代。3亿中国人将熟悉冰雪运动。”国际奥委会主席巴赫说。

“带动三亿人参与冰雪运动”还有一层更深远的社会意义。国家体育总局发布的《“十四五”体育发展规划》强调，推广普及冰雪运动，加强冰雪运动进校园顶层设计。未来，“全国大众冰雪季”“中国冰雪大会”“全国大众欢乐冰雪周”等品牌赛事活动，将提升各行业、各地区、各群体参与力度，推出更多更好的冰雪惠民服务。

如今，在各方面共同努力下，越来越多的人爱上了冰雪运动。这也意味着我国冰雪运动踏上新起点，开辟新征程，由此迈上新台阶。

这一定程度上得益于冰雪运动“南展西扩东进”的推进。新建改建的室内冰场、雪场推动着冰雪运动向四季延伸，成为大众生活的新风尚。国家体育总局数据显示，截至2021年年初，全国已有654块标准滑冰场和803个室内外各类滑雪场，较2015年增幅分别达到317%和41%。

“大家不仅能看的到更能感受的到，除北京、延庆、张家口三个冬奥赛区之外，在很多南方城市也有越来越多的人在雪季或非雪季参与到冰雪运动和冰雪产业中。” 携程当地向导王鹏程亲眼见证了这一变化。

对于即将到来的冬奥会，王鹏程告诉记者，他早就期待不已：“我也一直在用‘讲故事’‘写游记’‘开直播’等方式传播中国奥运声音吸引不少游客前来打卡。”为了迎接这场盛会，他最近忙得连轴转，自2015年北京携手张家口申冬奥成功后，他就一直期待着冰雪旅游及其相关产业将迎来蓬勃发展的美好未来。

冰雪惠民

全民参与共享奥运建设成果

人们助力冬奥、奉献冬奥，也受益冬奥。

以筹办2022年北京冬奥会为契机，各地掀起了发展冰雪运动的热潮，冰雪产业的潜力也正在逐步释放。

中国旅游研究院最新发布的《中国冰雪旅游发展报告（2022）》指出，尽管受到疫情影响，但是在北京冬奥会、冰雪出境旅游回流、旅游消费升级以及冰雪设施全国布局等供需两方面刺激下，预计2021－2022冰雪季我国冰雪休闲旅游收入有望达到3233亿元。

北京延庆千余人吃上“冰雪饭”、河北张家口市冰雪旅游逆势上扬、五分之一河北崇礼人从事冰雪相关工作……在这里，我国冰雪产业正悄然发生着一系列可喜的变化。

太舞滑雪小镇冬令营营员们。来源：受访方供图

就发展旅游而言，太舞滑雪小镇常务副总裁李永太是亲历者、见证者、受益者。“随着2018年冬奥会正式进入‘北京时间’，当地冰雪产业发展的战略定位高、支持力度大，迎来了新一轮发展机遇。在此过程中，我们这儿接待游客人数和旅游收入均实现了快速增长。”他兴奋地告诉记者，2021年夏季冬季两季单日旅游收入还迎来了高峰期，成为疫情发生以来为数不多的业绩增长亮点。

历经逾20年的发展，崇礼冰雪产业实现从无到有的跨越式发展。

李永太告诉记者，如果没有冬奥会，可能崇礼20年后都不会具备这样的条件。他认为，近年来国家经济发展提质、人民生活水平日益提高，全民旅游消费的拐点已经到来，滑雪人口迅速增多，冰雪经济顺势成为旅游经济升级换代的主力，滑雪产业将迎来发展黄金期。

无论体育还是旅游，全民受惠的目标是一致的，可以说，冰雪体育与冰雪旅游两者共绘互利共赢的发展蓝图。

“通过大赛历练，雪场上下的接待能力、接待水平包括员工能力素质都会有提升。赛后我们已经计划增加夏季活动流线，改善冬天滑雪服务。”李永太说，有信心能吸引更多游客来崇礼，看绿水青山，看浪漫雪景。

“发展冰雪运动是一个长期的、不是短期的行为，中国有着庞大的人口，从人口基数和发展需求来看，中国冬季运动的场地目前还不算多。我们在冬奥会以后，这方面还要有大的发展，不会停止，而是要越来越好、越来越多。” 北京冬奥组委总体策划部部长李森对中国冰雪运动的发展信心满满。

冰雪产业发展同样离不开金融支持，记者采访了解到，北京冬奥会期间，也有不少金融机构也正以冬奥会为契机，围绕冬奥会场馆和配套设施的新建扩建，做好综合化金融服务支持，进一步加深对冰雪经济需求的研究。工商银行相关负责人介绍，截至2021年末，工商银行为冬奥会主场馆及11个配套项目，提供授信支持超200亿元，公司贷款投放近90亿元。

此外，业内人士表示，为实现场馆的节能环保和可持续利用，不论是新建场馆还是场馆改造，冬奥会后将继续对市民开放，推动我国冰雪运动持续发展。

冰雪之约

见证冬奥助推京津冀协同发展“加速”

“创造丰厚的冬奥遗产，是北京冬奥会筹办工作的重要内容，也是落实‘四个办奥’理念的具体行动，符合国际奥委会的改革精神。”北京冬奥组委专职副主席、秘书长韩子荣表示，北京冬奥会在筹办之初就进行了奥运遗产工作的顶层设计。

2020年5月，《北京2022年冬奥会和冬残奥会可持续性计划》发布，“环境正影响”“区域新发展”“生活更美好”3个目标的设立，将冬奥会筹办融入城市与区域发展的长远布局。

如今，冬奥会筹办为京津冀协同发展不断写下新注脚。李森介绍，北京冬奥会筹办的6年，也是北京、张家口两地快速发展时期，冬奥筹办对两地发展起到了积极促进作用。

太舞滑雪小镇游客。来源：受访方供图

比如，京张高铁、京礼高速建成通车，路网体系更加完善，实现了交通设施相联相通；两地协同治沙、治水、治气，区域环境明显改善，实现了区域环境联防联治；基础性公共设施加速布局，公共服务水平整体提升，实现了公共服务共建共享。

此外，一批有影响力的企业落户延庆和张家口，冰雪、绿色能源等产业加速发展，实现了产业发展互补互促。首钢打造“城市复兴新地标”，延庆建设“最美冬奥城”，张家口打造“亚洲冰雪旅游度假目的地”。这三个地区已经成为冬奥促进城市高质量发展的有益实践。

眼下，北京冬奥会筹办已经进入“压线冲刺”状态。“发展太快了，变化太大了。”李永太说：“身处冬奥会核心区，我们和云顶、万龙几家雪场获得的冬奥会红利很大，红利不单指硬件方面，还包括了作资源增多，视野扩大；旅游资源整合提升；产业人口素质提升；助推滑雪场产品变化等。”

“我们预测，后冬奥时代，产业会有至少5年黄金期。”李永太表示，“虽然冬奥会在北京和张家口举办，但全国各地的滑雪场、滑冰场雨后春笋般发展，冬奥会‘以点带面’作用已经在释放，北京冬奥会后还将促进冰雪运动迎来更大发展。”

北京冬奥会的筹办成果，也惠及了人民群众。李森介绍，6年多来，借助冬奥会带来的发展机遇，京张两地基础设施、服务设施加快建设，公共服务水平全面提升，冰雪及相关产业发展为群众带来更多就业，人民生活更便利，发展机会更充裕，群众幸福感、获得感不断增加。

同时，他表示，冰雪运动普及发展带动了全民健身，可以塑造健康生活方式；无障碍环境改善，包容性社会全面加速，可以促进残疾人更好融入社会；志愿者服务蔚然成风，能够提升全社会文明程度。

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(责编：申佳平、吕骞)