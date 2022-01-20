人民网记者 车柯蒙

2022年2月4日，第24届冬季奥运会将在北京拉开帷幕。从申办到筹办，中国坚持绿色办奥、共享办奥、开放办奥、廉洁办奥的理念，突出科技、智慧、绿色、节俭特色，取得了一系列成绩，为世界展示了“中国智慧”。为此，人民网围绕四大办奥理念推出系列报道，挖掘背后的创新实践与故事，以飨读者。

自2021年10月5日起至12月底，“相约北京”系列冬季体育赛事陆续在北京、延庆、张家口三大赛区展开；2021年12月30日上午，首批代表团境外物资抵达北京冬奥村（冬残奥村）；本周末，12个航班、200多名涉奥人员将通过首都机场进入北京……

赛事场馆纷纷亮相，测试比赛接踵而来，冬奥氛围日益浓厚。在“开放办奥”的办赛理念引导下，一届集众家之长的奥运盛会即将拉开帷幕。

以冬奥为媒 展示中国良好形象

冬奥会和冬残奥会是冬季全球规模最大的体育盛会，坚持开放办奥，要弘扬奥林匹克精神，推动东西文明交融，展示中国良好形象。

如何讲好冬奥故事，更好地展示中国良好形象？

1月11日，在北京冬奥会倒计时24天，北京冬奥组委举行首场线上新闻发布会，介绍北京冬奥会总体筹办进展情况。

值得一提的是，本场新闻发布会是北京冬奥组委为了兼顾疫情防控和媒体参与，首次采用了线上方式召开的新闻发布会。不必亲赴现场，只需连接互联网，记者就可以实时与新闻发言人及有关方面提问互动，这正是北京冬奥组委践行“开放办奥”理念的具体举措，向中外记者展现了北京冬奥会的开放姿态。

开放办奥，更要加强中外体育交流，进一步坚持体育人才“引进来”和“走出去”协调发展，以提升竞技体育综合实力。

2018年平昌冬奥会结束后，中国国家体育总局提出“全面参赛、全面突破、全面带动”的目标。其中，全面参赛意指北京冬奥会109个小项全面建队、全项参赛。109个小项中，大约有三分之一此前在中国没有开展，属于“一张白纸”。

从“一张白纸”到顺利参赛，离不开扩大开放，向冬季冰雪项目先进的国家学习取经。

在筹办冬奥会与冬残奥会的六年多时间里，我国与国际奥委会、国际体育单项组织、部分国家的冬奥委会，以及冰雪运动相关的国际专家团队进行紧密合作，在场馆建造、制冰造雪、赛事组织、训练参赛等方面，取得了一系列突破性进展。

借鉴经验勇创新 冬奥场馆有“新意”

2020年11月11日，北京2022年冬奥会第一块二氧化碳跨临界直冷制冰冰面，在首都体育馆诞生。完成改造后的首都体育馆依托一流的冰面，借助声、光、电技术努力打造“最美的冰”。据悉，“最美的冰”不但可以在冬奥会赛时营造梦幻的竞赛体验，也为赛后吸引群众性冰雪运动体验提供绝佳的运动氛围。

筹办北京冬奥会，建设好各类场馆是关键一环。

开放办奥，场馆规划、设计、施工要注意借鉴国外先进经验，同时要加强我们自身技术积累和技术创新，一些场馆要反复利用、综合利用、持久利用。

如今，所有竞赛场馆全部完工，静待冬奥“高光时刻”。在海拔2198米的小海陀山，国家高山滑雪中心7条雪道倾泻而下，最大落差近900米；全长1.9公里的国家雪车雪橇中心赛道，不仅是中国第一条雪车雪橇赛道，也是全球第一条有360°回旋弯道的赛道；张家口赛区的国家跳台滑雪中心形似一把玉如意，向世界展示中国古典之美；国家速滑馆取名“冰丝带”，将古代承载中西方商贸往来的丝绸之路与冰雪运动完美结合起来，蕴含着中国不断扩大对外开放的新形象……

据北京冬奥组委总体策划部部长李森介绍，北京冬奥会使用了6个2008年夏季奥运会的奥运场馆，充分借鉴了其赛后利用的经验，为此次冬奥会新建的全部场馆制定了赛后利用计划，且在规划设计时就充分考虑了赛后利用问题，统筹规划、同步设计，有效降低成本。

“朋友圈”再扩容 冬奥会成对外开放助推器

赛事成绩、赛事转播、信息发布、运动员抵离、医疗、食宿、交通等信息系统全部上云……据北京冬奥组委会技术部部长喻红介绍，北京冬奥会核心信息系统已经实现100%运行在云上，为即将到来的冬奥会做好了准备。

这是奥运史上首次由云计算承载着奥运的组织和运营，这也意味着，北京冬奥会将成首届“云上奥运”。对于广大观众而言，在云的基础上，视觉智能、算法、AR等技术在赛场的应用让观众能够身临其境，获得更好的观赛体验，这无疑成为北京冬奥面向现代化的生动缩影。

与此同时，在“开放办奥”理念引领下，京津冀在交通、产业、生态等多领域深入合作，共享冬奥机遇，冬奥会正成为对外开放的助推器。

2021年12月30日，京张高铁迎来开通两周年。如今，从北京北站出发，一路向北抵达张家口，坐着高铁去滑雪已成为越来越多人的选择。

在张家口高新区冰雪运动装备产业园内，法国MND索道、苏法格造雪机、瑞士BMF索道、意大利天冰造雪机等一批冰雪装备知名企业先后落地投产。

筹办2022年北京冬奥会的过程中，张家口市加强与冰雪运动先进国家和地区的对接联系，广泛开展对外交流合作，培育壮大冰雪产业，践行“开放办奥”理念。

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(责编：申佳平、吕骞)