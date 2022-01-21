人民网北京1月21日电 （申佳平）近日，国家发展改革委、工业和信息化部等七个部门联合印发《促进绿色消费实施方案》（以下简称《实施方案》），其中提出全面促进重点领域消费绿色转型，涉及食品、衣着、居住、交通等多个方面。

《实施方案》指出，促进绿色消费是消费领域的一场深刻变革，必须在消费各领域全周期全链条全体系深度融入绿色理念，全面促进消费绿色低碳转型升级，这对贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展、实现碳达峰碳中和目标具有重要作用，意义十分重大。

《实施方案》强调，要大力发展绿色消费，增强全民节约意识，反对奢侈浪费和过度消费，扩大绿色低碳产品供给和消费，完善有利于促进绿色消费的制度政策体系和体制机制，推进消费结构绿色转型升级，加快形成简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式和消费模式，为推动高质量发展和创造高品质生活提供重要支撑。要坚持系统推进、重点突破、社会共治、激励约束并举等工作原则。明确到2025年和2030年促进绿色消费的主要目标。

《实施方案》按照目标导向和问题导向的要求，对促进绿色消费的制度政策体系进行了系统设计，提出四个方面的重点任务和政策措施。一是全面促进重点领域消费绿色转型。加快提升食品消费绿色化水平，鼓励推行绿色衣着消费，积极推广绿色居住消费，大力发展绿色交通消费，全面促进绿色用品消费，有序引导文化和旅游领域绿色消费，进一步激发全社会绿色电力消费潜力，大力推进公共机构消费绿色转型。二是强化绿色消费科技和服务支撑。推广应用先进绿色低碳技术，推动产供销全链条衔接畅通，加快发展绿色物流配送，拓宽闲置资源共享利用和二手交易渠道，构建废旧物资循环利用体系。三是建立健全绿色消费制度保障体系。加快健全法律制度，优化完善标准认证体系，探索建立统计监测评价体系，推动建立绿色消费信息平台。四是完善绿色消费激励约束政策。增强财政支持精准性，加大金融支持力度，充分发挥价格机制作用，推广更多市场化激励措施，强化对违法违规等行为处罚约束。

《实施方案》要求，要加强组织领导，把加强党的全面领导贯穿促进绿色消费各方面和全过程，各地区切实承担主体责任，各有关部门加强协同配合、扎实推进各项任务；要开展试点示范，鼓励具备条件的重点地区、重点行业、重点企业先行先试、走在前列，广泛开展创建节约型机关、绿色家庭、绿色社区、绿色出行等行动；要强化宣传教育，推进绿色消费宣传教育进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭，加大绿色消费公益宣传；要注重经验推广，及时总结推广各地区各有关部门和市场主体促进绿色消费的好经验好做法，鼓励地方政府和社会机构组织举办以绿色消费为主题的论坛、展览等活动。

图片来源：国家发展改革委

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