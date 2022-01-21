原标题：梯度服务、精准触达，上海农商银行“创鑫行动”支持“专精特新”中小企业发展

上海是全国率先实施“专精特新”中小企业培育工程的地区之一，目前，已形成国家级、市级、区级梯度培育体系，有效期内市级“专精特新”中小企业3005家、国家级专精特新“小巨人”企业262家。专业化程度高、创新动力强、行业布局优、综合实力提升快是“专精特新”中小企业的特点，这无疑得益于环境的滋养，尤其是申城金融力量的支持。

作为沪上法人银行，上海农商银行以服务科创、深耕本土为特色，在培育“专精特新”中小企业的道路上不断追求专业、精准、特色、创新，目前已与全市近四成“专精特新”中小企业携手成长，并服务全市超45%的专精特新“小巨人”企业，专业化的金融服务更是在“专精特新”企业圈中树起口碑。

2022年伊始，为带动更多中小企业走“专精特新”发展之路的决策部署，上海农商银行全面启动“创鑫行动”，该项行动是围绕“专精特新”中小企业全生命周期赋能的一项年度培育工程，旨在通过一系列有梯度的服务精准触达，陪伴更多中小企业高质量、可持续发展，为企业创造价值，为北交所储备优质企业，为市场培育更多科创新星。

产品组合有梯度、更精准

有梯度的信贷产品是“创鑫行动”亮点之一，针对“专精特新”中小企业特点，上海农商银行紧贴企业需求，已形成多位一体的信贷组合包，覆盖企业全生命周期各个发展阶段。

为解决初创期企业“轻资产”导致的融资难题，上海农商银行设计推出“专精特新”企业信用贷，贷款金额最高300万元，满足企业初创期短、小、快、频的临时经营资金需求。

基于成长期企业更高额度的融资需求，上海农商银行与市担保基金合作推进“千家百亿融资计划”专项方案，结合“专精特新”企业信用贷等信用类产品增加企业贷款额度，单户最高可至1000万元，帮助企业快速成长、再上台阶，目前已累计投放近122亿元。

而对于专精特新“小巨人”企业等已步入成熟期的企业，上海农商银行经过半年的调查、排摸，在业内率先推出专属特色方案——“引航贷”，提供最长期限5年、最高金额5000万元的信用类专项信贷支持。

除上述专属信贷产品外，为满足企业多样化的金融需求，该行还提供包括“浦江之光”专项方案、“专精特新”集合短融债、投贷联动、知识产权贷等多种科技金融产品组合，更为拟上市企业带来一户一策的客制化专属服务，传递陪伴企业成长的服务理念。

全生命周期服务够贴心、有温度

以客户为中心的服务模式是“创鑫行动”的又一亮点。上海农商银行积极响应市场需求，抓住北交所发展机遇，加大与政府委办、创投机构、风险共担机构、专业服务机构合作，共筑“专精特新”中小企业服务生态圈，打造以客户为中心的服务模式，为“专精特新”中小企业提供“金融+非金融”多样化服务。

针对初创期企业，上海农商银行联合各专业服务机构针对性地开展辅导培训，提供财务顾问服务、惠企政策宣讲、税务筹划分析、法律业务咨询等。

面向成长期企业，上海农商银行根据企业所属产业赛道，针对性地举办专场企业沙龙，邀请专家解读产业研究，帮助企业把握最新产业发展趋势、加快成长步伐。

培育拟上市企业是上海农商银行的优势服务之一。通过联合券商、交易所等机构为拟上市企业提供上市路径规划、券商持续督导等服务，发挥培育企业从成长壮大到备受资本市场青睐的桥梁嫁接功能，实现企业从天使轮融资、AB轮融资、Pre-IPO直至上市的全流程保驾护航，以激发“专精特新”的最大潜能。

此外，上海农商银行已建立“专精特新”中小企业服务保障机制，聚焦风险共担补偿、绩效考核配套、细分行业研究、绿色审批通道、智能数据应用五大方面，以更高的效率、更细的服务、更准的投向，切实推进行动落地。

2022年是上海科创中心加快形成核心功能的关键一年，该行表示，将继续以工匠精神深耕上海及长三角区域市场，贯彻“科技更全、科创更前”的理念，打造“专精特新”一站式综合金融服务“加油站”，为上海科创中心建设贡献力量。

(责编：曹淼、李源)