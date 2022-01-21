人民网北京1月21日电（王绍绍）1月21日，国家能源集团召开2021年高质量发展新闻发布会，国家能源集团新闻发言人张玉新表示，集团新能源发展全速推进，开工1968万千瓦，新增装机1089万千瓦，获取国家第一批大型风电光伏基地项目1390万千瓦，火电732万千瓦装机高标准投产。

张玉新介绍，2021年，国家能源集团完成煤炭产量 5.7 亿吨，同比增长 8.3%；煤炭销量 7.7 亿吨，同比增长8.8 %；发电量 1.1 万亿千瓦时，同比增长 12.2%；供热量 4.6 亿吉焦，同比增长 8.2%；铁路运量4.8 亿吨，同比增长 5.1%；两港装船量 2.6 亿吨，同比增长 4.9%；航运量 2.1 亿吨，同比增长25.4%；含主要中间品的化工品产量 2791 万吨， 同比增长 9.5%。

能源保供工作至关重要，张玉新说，过去一年，国家能源集团全力保障电力稳发满发，守牢民生用能底线，发电量增长高于全国平均水平，突破1.1万亿千瓦时。

张玉新还表示，2022年集团将重点做好以下几个方面的工作：着力强化能源安全保稳，全力做到安全稳、保供稳、企业稳；着力强化业绩量增质升，更加注重协同创效、降本增效、管理提效；着力强化转型走深走实，在全面发挥煤炭主体能源作用、全面加快清洁能源发展、全面加强生态文明建设上展现更大作为；着力强化改革深化拓展，持续增强治理效能、激发内生动力、深化融合创效；着力强化科技自立自强，推进关键核心技术再突破、自主创新能力再提升、数字化转型再升级。

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