人民网北京1月21日电 （王绍绍）近日，北京公交集团在北京市推出智能移动餐车，推出公交便民新模式，方便员工就餐的同时服务于出行市民。

据了解，本次北京公交便民投入运营的智能移动餐车利用全人工智能手段打造餐食，是北京公交集团在北京开展的的第一个公交便民试点。

北京公交集团相关负责人表示，北京冬奥会期间将选出2190名优秀干部职工，组建3个北京冬奥运输保障团队和8个上会车队，投入各类上会车辆2263部，其中北京赛区438部、延庆赛区212部。为了服务冬残奥会，40辆公交车被重新改造，方便使用轮椅的运动员出行。

据了解，北京公交集团未来将在公交站点、公交场站及营运车辆内部布设1000个公交智能便民服务终端，延伸公交便民零售多业态布局。同时，北京公交集团将根据各场站功能及面积，加快线下公交便民实体店的建设，建立公交便民OTO服务平台，打造“出行＋生活”的便民惠民新模式，实现全方位的“便利化、连锁化、特色化、智能化”的综合便民服务体系。

上述负责人还表示，“公交便民驿站”将在3年内完成300个综合便民服务网点的建设，惠民便民，保证商品质量、食品安全、服务品质，不断为北京市民提供优质服务。

(责编：张文婷、吕骞)