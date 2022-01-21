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国家发改委：做好“四个强化” 推动我国绿色消费再上新台阶

2022年01月21日18:19 | 来源：人民网
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人民网北京1月21日电 （记者许维娜）近日，国家发展改革委、商务部等七部门正式印发了《促进绿色消费实施方案》（以下简称《实施方案》），要求大力发展绿色消费。21日上午，国家发展改革委召开专题新闻发布会，介绍《实施方案》有关情况。

“绿色消费指的是各类消费主体在消费活动全过程始终贯彻绿色低碳理念的消费行为。”国家发展改革委就业收入分配和消费司司长哈增友在会上表示，促进绿色消费是消费领域的一场深刻变革，关系到整个生产生活方式的绿色低碳转型，对于贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展、实现碳达峰碳中和目标都具有十分重要的意义。

据了解，《中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》都对发展绿色消费提出明确要求。

哈增友指出，《实施方案》面向碳达峰、碳中和目标，提出了当前和今后一个时期促进绿色消费的指导思想、工作原则、主要目标、重点任务和保障措施。文件的出台和落实，将会全面促进消费绿色低碳转型，推动我国绿色消费再上一个新台阶。

国家发展改革委作为牵头部门，将如何推动《实施方案》有效落地？

哈增友介绍，这次出台《实施方案》只是有了一个良好开端，下一步的关键是要以踏石留印、抓铁有痕的劲头持之以恒地抓下去，真正将《实施方案》的各项目标任务落实落地落细，努力把好事办实、实事办好。

哈增友表示，国家发展改革委作为完善促进消费体制机制部际联席会议的牵头部门，将按照“四个强化”的思路，与有关部门一道共同抓好落实。

一是强化责任落实。我们要把加强党的全面领导贯穿促进绿色消费各领域和全过程。各地区要切实承担起主体责任，不断完善促进绿色消费的体制机制和政策支持体系。各有关部门要按照各自分工扎实推进所承办的任务。国家发展改革委要发挥好统筹协调和督促指导作用，及时协调解决工作中的困难问题。

二是强化激励约束。我们将聚焦绿色消费重点领域和突出问题，进一步完善相关法律、标准、统计等制度体系，优化创新财税、金融、价格、信用、监管等政策措施，及时形成公平有效的激励约束机制。

三是强化示范带动。我们将持续广泛开展创建节约型机关、绿色家庭、绿色社区、绿色出行等行动，鼓励具备条件的地区、企业先行先试，率先探索有效模式和有益经验。春节临近，鼓励电商平台和大型商场、超市等流通企业设立绿色低碳产品销售专区。

四是强化宣传推广。我们将持续推进绿色消费宣传教育进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭，引导开展节粮、节水、节电和绿色购物等活动。同时，我们也将及时总结推广各地区各部门的成功经验和做法，努力营造人人支持绿色消费、人人参与绿色消费的浓厚氛围，切实增强社会大众的思想自觉和行动自觉。

“我相信，只要我们全党全社会共同努力，久久为功，促进绿色消费一定会深入人心、取得实效。”哈增友说。

(责编：张文婷、吕骞)

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