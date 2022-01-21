人民网北京1月21日电 （记者任妍）1月21日，中华全国供销合作总社第七届理事会第四次全体会议在北京召开。记者从会上获悉，2021年，全国供销合作社系统坚持紧紧围绕服务全面推进乡村振兴，深化供销合作社综合改革，各项工作取得新进展新成效。2021年，全国供销合作社系统实现销售总额6.26万亿元，同比增长18.9%。

据悉，2021年，全国供销合作社系统立足全面推进乡村振兴历史新阶段，创新服务方式，提升服务水平，为农业农村经济持续向好作出了新贡献。助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全力做好农资保供稳价，大力提升流通服务网络功能。

在实施县域流通服务网络建设提升行动中，出台了供销合作社参与农村寄递物流体系建设的实施方案，推进了“供销系统农产品冷链物流体系建设工程”。据悉，2021年，全系统实现农产品销售额27591亿元、日用品销售额14925亿元，同比分别增长24.3%和17.1%，进一步畅通了农产品上行、日用品下行双向通道，在服务农民生产生活中发挥了积极作用。

同时，全国供销合作总社加强统筹指导，推动综合改革不断深化。深化社有企业改革，加快推进建设现代企业制度初步理顺社有资产管理体制，扎实推进项目建设，社有企业创新转型初见成效。据悉，2021年在建亿元以上重点建设项目114个，累计完成投资475.3亿元。

此外，全国供销合作总社及全系统加大基层指导帮扶力度，进一步夯实基层基础，基层社改造持续推进，农村综合服务社服务功能得到有效拓展。

谈及下一步工作规划，全国供销合作总社相关负责人表示，2022年，供销合作社系统将坚持稳中求进工作总基调，把握新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以提升为农服务能力为根本，着力深化综合改革，着力做强做优流通服务主业，着力提升社有企业发展质效，着力推动基层社建设扩面提质增效，加快成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化作出新贡献。

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